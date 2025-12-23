باشگاه خبرنگاران جوان - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران با بیان اینکه همزمان با گرامی داشت روز راهدار بصورت نمادین "زنگ راهدار در مدارس مازندران به صدا درآمد، گفت: این مراسم با هدف آشنایی نسل نوپا و آینده ساز با مسایل ایمنی در جاده‌ها از جمله استفاده از پل عابر پیاده، دقت به تابلو‌ها و علائم و آشنایی نوجوانان با حرفه راهداری به اجرا در آمد.

او از دانش آموزان به عنوان سرمایه کشور یاد کرد و افزود: این افراد در آینده مسولیت‌های مختلف کشور را بر عهده می‌گیرند تا خدمات مطلوبی به مردم ارائه کنند.

محمدنژاد دانش آموزان را افرادی دارای هوش و توان فکری بالا دانست و گفت: این افراد می‌توانند نقش موثر و مفیدی در حفظ و نگهداری راه و ایجاد راهی امن داشته باشند و ما را در این مسیر کمک و یاری دهند.

او راه را یکی از سرمایه‌های ملی کشور دانست و افزود: با مشارکت جدی مردم، حفظ و نگهداری راه‌ها به صورت مناسب تری صورت می‌گیرد و از صرف هزینه‌های اضافی برای این موضوع نیز جلوگیری می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در خصوص حرفه راهداری، گفت: راهداری عشق به خدمت به همنوع بوده و راهدار انسان صبور و بی ادعایی است که در سرما و گرمای طاقت فرسا در سطح جاده‌ها در حال خدمت و کار و تلاش است و باید این کوشش‌ها و از جان گذشتن‌ها برای همگان آشکار شود چرا که با شناخت وظایف یک راهدار بستر مناسب در جهت ایمنی و آسایش کاربران جاده‌ای مهیا می‌گردد.

مراسم "زنگ راهدار " در قالب اجرای نمایش‌های آموزنده و سرود‌های آموزشی، برگزاری مسابقه و اهداء هدایا در مدارس استان به اجرا در آمد.

منبع:راهداری مازندران