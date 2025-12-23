مدارس ابتدایی استان تهران به جز فیروزکوه و رباط کریم، - چهارشنبه ۳ دی‌ماه - مجازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال الدین میرجعفریان، با اشاره به تداوم شرایط آلودگی هوا و بنا بر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، اظهار کرد: برای چهارشنبه سوم دیماه مهدکودک و پیش دبستانی‌ها استان تهران جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

وی از ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی مدارس در فضای باز نیز خبر داد و بیان کرد: مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

میرجعفریان اظهار کرد: تردد کامیون‌ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: اکیدا توصیه می‌شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

معاون استاندار تهران در ادامه از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد.

لازم به ذکر است که برای اجرای این طرح پلاک‌های عمومی، اتوبوس و مینی بوس‌های درون شهری و سرویس‌های مدارس ثبت در سامانه از طرح مستثنی هستند.

میرجعفریان افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه نیز همچنان صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود. 

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استانداری تهران ، تعطیلی مدارس ، مدارس ابتدایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
منطقی تصمیم گرفتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۲۰:۴۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مدرسه فقط پول گرفته برای خانه نشین شدن بچه ها ما ننفهمیدین این واریزی پول به حساب مدرسه برای چه موضوعی بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
جدیدا خیلی جالب شده
رباط کریم جزء مناطق خوش آب وهوا شده!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مملکت کلا تعطیله
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بیکاران آینده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
خیلی وقته با اومدنتون تو ایران کلا مملکت رو تعطیل کردین ایناش دیگه مهم نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چندین سال که مشکل الودگی و ترافیک مردم تهران خسته کرده چرا این مشکل از ریشه حل نمیکنید تهران شده یه شهر بی نظم با ترافیک وحشتناک راهکار تعطیل کردن نیست این مشکل حل شدنیه به شرطی که یه فکری کنید هر سال همین مشکل داریم تنها کاری که میکنید تعطیلی میکنید!
۰
۳
پاسخ دادن
Romania
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
کرونا خوب چیزی به شما یاد داد... چند سال دیگه که همین دانش اموزا وارد بازار وار شدن میفهمیم این مجازیا چه بلایی سر کشور اورده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
شروع شد


کلا مدارس رو تعطیل کنید خیال خودتون و ما رو راحت کنید
۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
کار منطقی و‌درستیه
ممنون
۲
۱
پاسخ دادن
