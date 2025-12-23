مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، گفت: به دنبال شرایط بد جوی اخیر در استان، ۵۴ اصله پایه فشار متوسط و ضعیف شبکه برق دچار خسارت شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمد رئیسی اظهار داشت: همچنین طی این شرایط جوی، ۲۵ دستگاه ترانسفورماتور، ۱۳ کیلومتر شبکه و حجم زیادی از تاسیسات شبکه برق دچار خسارت شد.

وی با بیان اینکه به محض اعلام این شرایط جوی تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان به حالت آماده باش کامل قرار گرفتند، گفت: با تلاش پرسنل عملیاتی این شرکت شبکه‌های برقی که دچار خسارت شده بودند اصلاح و در حال حاضر تمامی خطوط شبکه توزیع برق پایدار هستند.

 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: طغیان رودخانه‌های فصلی، نبود راه دسترسی، باد و طوفان، کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر از جمله چالش‌های پرسنل این شرکت در شرایط بد جوی است.

وی تصریح کرد: شهروندان هم استانی هم‌چنین در زمان ناپایداری شرایط جوی (بارندگی، آبگرفتگی معابر و طوفان شدید) از نزدیک شدن به تاسیسات برق جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا خسارت به شبکه برق موارد را از طریق سامانه ۱۲۱ یا اپلیکیشن برق من ثبت و پیگیری نمایند.

