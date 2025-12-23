باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که لاشه جت خصوصی حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی که اندکی پس از ترک آنکارا ارتباطش را از دست داده بود، در جنوب پایتخت ترکیه پیدا شده است.

یرلی کایا گفت که لاشه جت تجاری فالکون ۵۰ که از فرودگاه اسن بوغای آنکارا به مقصد طرابلس برخاسته بود، توسط تیم‌های ژاندارمری در حدود ۲ کیلومتری جنوب روستای کسیککاواک در منطقه هایمانا پیدا شد.

پیش از این، یرلیکایا اعلام کرده بود که ارتباط با این جت با شماره دم ۹H-DFJ، حدود ساعت ۸:۵۲ شب به وقت محلی (۱۷:۵۲ به وقت گرینویچ)، اندکی پس از پرواز آن در ساعت ۸:۱۰ شب (۱۷:۱۰ به وقت گرینویچ)، قطع شده است.

وی گفت که هواپیما در نزدیکی هایمانا اطلاعیه فرود اضطراری ارسال کرده است، اما پس از آن هیچ ارتباط دیگری برقرار نشده است. به گفته این مقام، پنج مسافر از جمله ژنرال محمد علی احمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی در هواپیما بوده‌اند.

منبع: آناتولی