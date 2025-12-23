وزیر کشور ترکیه می‌گوید هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی و ۴ نفر دیگر پس از دریافت سیگنال فرود اضطراری در نزدیکی آنکارا سقوط کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که لاشه جت خصوصی حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی که اندکی پس از ترک آنکارا ارتباطش را از دست داده بود، در جنوب پایتخت ترکیه پیدا شده است.

یرلی کایا گفت که لاشه جت تجاری فالکون ۵۰ که از فرودگاه اسن بوغای آنکارا به مقصد طرابلس برخاسته بود، توسط تیم‌های ژاندارمری در حدود ۲ کیلومتری جنوب روستای کسیککاواک در منطقه هایمانا پیدا شد.

پیش از این، یرلیکایا اعلام کرده بود که ارتباط با این جت با شماره دم ۹H-DFJ، حدود ساعت ۸:۵۲ شب به وقت محلی (۱۷:۵۲ به وقت گرینویچ)، اندکی پس از پرواز آن در ساعت ۸:۱۰ شب (۱۷:۱۰ به وقت گرینویچ)، قطع شده است.

وی گفت که هواپیما در نزدیکی هایمانا اطلاعیه فرود اضطراری ارسال کرده است، اما پس از آن هیچ ارتباط دیگری برقرار نشده است. به گفته این مقام، پنج مسافر از جمله ژنرال محمد علی احمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی در هواپیما بوده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: آناتولی

برچسب ها: ارتش لیبی ، سقوط هواپیما
خبرهای مرتبط
دیوان کیفری بین‌المللی بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
مثلث امنیتی شرق مدیترانه علیه آنکارا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
وزارت دادگستری آمریکا ۳۰ هزار پرونده مربوط به اپستین را منتشر کرد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
آخرین اخبار
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
زلنسکی: مذاکرات فعلی ممکن است وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
وزارت دادگستری آمریکا ۳۰ هزار پرونده مربوط به اپستین را منتشر کرد
چین از آمریکا خواست ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد
هند بسته کمک ۴۵۰ میلیون دلاری برای سیل‌زدگان سریلانکا را اعلام کرد
گرتا تونبرگ در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن دستگیر شد
پرواز‌های جاسوسی آمریکا بر فراز نیجریه
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
مرگ خاموش ۱۲۰۰ بیمار در غزه؛ فاجعه انسانی در سایه محاصره و قحطی
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی