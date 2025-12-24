شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ازتاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازدواج یک سنت حسنه است که در کتاب مقدس قرآن کریم باره و بار‌ها به آن تاکید شده است. هدف اصلی ازدواج رسیدن به کمال و موفقیت در کنار یکدیگر است و زوجین برای یک زندگی آرام و خوشبختی در کنار هم تلاش می‌کنند. به همین منظور دولت برای حمایت از نهاد خانواده و تشویق جوانان به این امر مقدس تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار داد تا با مشملات کمتری روانه زندگی مشترک شوند.

اما برخی از مواقع تاخیر در پرداخت این تسهیلات متقاضیان را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت.

متن پیام شهروندخبرنگار

نزدیک به یک سال هست که وام ازدواجم تو نوبت دریافت هست و شعبه هیچ پاسخی بجز فعلا هیچ پرداختی جدیدی برای سهمیه وام ازدواج برای ما نیامده هر ماه پاسخ درستی به من نمی‌دهند.

ما وقتی ازدواج کردیم دلار ۷۰ هزارتومان بود امروز دوبرابر شده من هنوز نتوانستم خونه تهیه کنم و خونه پدر و مادرمان ساکن هستیم و هیچکس صدای ما را نمی‌شنود.