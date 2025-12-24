شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم سوگواری سالروز شهادت امام هادی (ع) در آستان مقدس باب المراد امامزاده قاسم ابن علی النقی (ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) مراسم سوگواری در جوار حرم مطهر فرزند بزرگوارش در آستان مقدس باب المراد امامزاده قاسم ابن علی النقی (ع)در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد. این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان حجت الاسلام حسینی همراه با رونمایی از منبر جدید این آستان مقدس اهدایی حاج ابولفضل کریمشاهی همراه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

