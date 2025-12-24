باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افرادی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌کند + فیلم

کارشناس مذهبی در خصوص افرادی که خداوند آنها هدایت نمی‌کند نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جنتی، کارشناس مذهبی با حضور در برنامه سلام تهران در مورد افرادی که خداوند آن‌ها هدایت نمی‌کند توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

کرونا را با توکل به خدا شکست می‌دهیم

برای هدایت انسان‌ها نیاز به علوم طبیعی نداریم

افرادی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌کند + فیلم
young journalists club

داستان پیش نمازی که معدن محبت بود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خط بطلان مقام اطلاعاتی اسرائیل بر سناریوی بی‌بی‌سی؛ تغییر رژیم در ایران ساده‌لوحی است! + فیلم
۸۷۱

خط بطلان مقام اطلاعاتی اسرائیل بر سناریوی بی‌بی‌سی؛ تغییر رژیم در ایران ساده‌لوحی است! + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
ماجرای تلاش منافقین برای شهید کردن حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم
۶۲۸

ماجرای تلاش منافقین برای شهید کردن حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
کاری که باعث خراب شدن باتری لپ تاپ می‌شود + فیلم
۵۸۳

کاری که باعث خراب شدن باتری لپ تاپ می‌شود + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
ترامپ حداقل چهار بار با هواپیمای اپستین پرواز کرده بود + فیلم
۵۶۹

ترامپ حداقل چهار بار با هواپیمای اپستین پرواز کرده بود + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
افرادی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌کند + فیلم
۵۵۵

افرادی که خداوند آن‌ها را هدایت نمی‌کند + فیلم

۰۳ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.