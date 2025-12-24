باشگاه خبرنگاران جوان - زکریا اشکپور سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: گزارشی مبنی بر وقوع آتش‎ سوزی در یک منزل مسکونی در منطقه آهودشت روستای باغبان کلا چمستان ساعت ۱۸دقیقه بامداد امروز ۳ دی ماه با به مرکز پیام اورژانس شهرستان آمل اعلام شد.

او افزود: بعد از دریافت گزارش بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه واقع اعزام شد.

اشکپور با بیان اینکه در این حادثه دو نفر با هویت مجهول جان باختند، ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران