معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آغاز ساخت ۲۴ کیلومتر دیگر بزرگراه در محور خاش-سراوان محدوده گشت در قالب قطعه چهارم این پروژه مهم راه‌سازی تا یک ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ نیما رخشا افزود: مطالعات این پروژه حیاتی و استراتژیک امروز در اداره کل راه و شهرسازی استان به تصویب رسید و به مرحله مناقصه برای آغاز عملیات ساخت شد.

 

 وی ادامه داد: این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی در بخش زیرساختی استان بشمار می‌رود که با اجرایی شدن آن گام مهمی در بهبود وضعیت حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد.

 

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در مجموع طول کلی محور خاش-سراوان ۱۵۱ کیلومتر است که برای نخستین بار با پیگیری‌های مداوم این اداره کل و مسولین استانی از سال گذشته عملیات ساخت بزرگراه در این مسیر به طول ۳۰ کیلومتر آغاز شد.

 

رخشا اضافه کرد: در این راستا با تصویب این طرح مطالعاتی طول بزرگراه در دست ساخت در این محور تا یک ماه آینده به ۵۴ کیلومتر خواهد رسید.

 

وی افزود: این اداره کل مصمم است با تلاش شبانه‌روزی ۲۰ کیلومتر بزرگراه را برای نخستین بار تا پایان سالجاری در این محور مهم ترانزیتی و مرزی استان به بهره‌برداری برساند.

 

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به اهمیت اقتصادی این پروژه اشاره کرد و گفت: این پروژه نه تنها در تسهیل رفت‌وآمد و افزایش ایمنی تردد مردم و کالا‌ها موثر است بلکه می‌تواند گامی ارزنده در تحقق هدف رسیدن حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به سقف ۱۰ میلیارد دلار داشته باشد.

 

رخشا با بیان اینکه بزرگراه‌ها شریان توسعه اقتصادی و امنیت هر منطقه هستند، تاکید کرد: همچنین توسعه گردشگری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد فرصت‌های شغلی از دیگر مزیت‌های این پروژه مهم راهسازی استان بشمار می‌رود.

 

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات و تکمیل این کریدور مهم ارتباطی استان تا چند سال آینده شاهد توسعه روز افزون استان و افزایش همکاری‌های بین‌المللی با همسایگانمان باشیم.

