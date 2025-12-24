سرپرست معاونت مسکن وساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان همزمان با سراسرکشوروبا حضور سه هزارو ۸٠٠ نفر در روز‌های پنج شنبه وجمعه این هفته برگزارمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  امیر حسین جمشیدی اظهار کرد: در اجرای مواد ۵، ۱۱ و ۲۱ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در رشته‌های عمران، معماری، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری، مکانیک و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در تاریخ‌های ۴ و۵ دی ماه سال ۱۴۰۴ از طریق ارکان اجرایی و نظارتی در استان کردستان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت مسکن وساختمان راه وشهرسازی کردستان ادمه داد: ۳۸۰۰ نفر شامل ۲۹۶۷ نفر آقا و ۸۳۳ نفرخانم به منظور دریافت پروانه اشتغال به کار در آزمون ورود به حرفه ثبت نام کرده، در آزمون شرکت ودر صورت کسب حد نصاب لازم به این حرفه ورود پیدا می‌کنند.

جمشیدی گفت: این آزمون در استان کردستان درحوزه شهر سنندج دانشگاه کردستان برگزارمی شود.

وی خاطرنشان کرد: نتایج آزمون‌ها حدود ۲ ماه بعد از طریق وب‌سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بخش سامانه آزمون‌ها به نشانی www.inbr.ir به اطلاع شرکت‌کنندگان رسانده خواهد شد.

