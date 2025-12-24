سه دختر جوان بعد از مصرف ماده مخدر گل، نقاب بر چهره زده و سوار بر خودروی لندکروز از پسر‌ها زورگیری می‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز قبل مأموران گشت کلانتری که در حال عبور از خیابانی در شمال تهران بودند، با شنیدن صدای فریاد‌های پسری جوان به سمت او رفتند.

پسر جوان که شوکه و وحشت‌زده بود، گفت: در حال عبور از خیابان بودم که ناگهان یک خودروی لندکروز مقابل پایم توقف کرد، دو دختر که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، از خودرو پیاده شدند؛ یکی از آنها چاقو داشت و دیگری پنجه بوکس و شوکر. آنها با تهدید گوشی تلفن مرا گرفته و سوار خودرو شدند و راننده هم که یک دختر بود با سرعت فرار کرد. پلاک خودروشان را پوشانده بودند و من نتوانستم شماره پلاک خودرو را یادداشت کنم. هنوز هم باورم نمی‌شود که دختر‌ها از من سرقت کردند.

با شکایت پسر جوان، تحقیقات آغاز شد و هنوز ساعتی از این گزارش نگذشته بود که گزارش سرقت مشابه دیگری به پلیس اعلام شد.

 شاکی پسر جوانی بود و سارقان سه دختر سوار بر خودروی لندکروز بودند. ساعاتی بعد گزارش سومین سرقت هم اعلام شد، هر سه سرقت در منطقه شمال تهران و با خودرویی مدل بالا صورت گرفته بود. در حالی که مأموران در خیابان‌های شمال پایتخت گشت می‌زدند تا ردی از سارقان به دست آورند، گزارش تصادف در یکی از خیابان‌های شمالی تهران به پلیس اعلام شد. طبق اعلام مرکز پیام، خودروی لندکروزی با پلاک مخدوش با گاردریل تصادف کرده بود و سرنشینان آن سه دختر جوان بودند.

مأموران بلافاصله راهی محل شده و در بررسی‌های اولیه با توجه به شباهت سه دختر جوان با سارقان اعلام شده و پیدا شدن سه گوشی سرقتی از آنها، هر سه بازداشت شدند. سه دختر جوان در تحقیقات اولیه به سرقت به خاطر تفریح و هیجان اعتراف کردند و به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت برای ادامه تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شدند.

سرقت به خاطر هیجان

هر سه با هم دوست هستند و در بزمی شبانه تصمیم به سرقت گرفتند.

چرا تصمیم به سرقت گرفتید؟

 ما فقط برای تفریح و هیجانش بود که سرقت کردیم وگرنه هیچ نیاز مالی نداشتیم.

خودروی لندکروز مال چه کسی است؟

مال خودم. یعنی پدرم خرید و من از آن استفاده می‌کنم. به نظرت کسی که لندکروز سوار می‌شود و گوشی خودش آیفون ۱۷ است، نیازی به سرقت دارد؟

پس چرا سرقت می‌کردی؟

گفتم که به خاطر هیجان. یک دورهمی بود و ما گل کشیدیم و فیلم‌های هالیودی تماشا کردیم. در فیلم به همین شیوه دزدی می‌کردند. من و دوستانم نیز تصمیم گرفتیم دزدی کنیم.

فکر دستگیری را نکرده بودید؟

توهم زده بودیم و اصلاً به دستگیری فکر نمی‌کردیم. البته شماره پلاک ماشین و صورت‌هایمان را پوشانده بودیم. اما از بدشانسی تصادف کردیم. یعنی من به قدری گل کشیده بودم که گاردریل را ندیدم.

تصمیم داشتید با گوشی‌ها چه کنید؟‌

می‌انداختیم‌شان دور. ما اصلاً به این پول‌ها نیاز نداریم.

چرا فقط از مردان سرقت کردید؟

برای اینکه به آنها ثابت کنیم که زن‌ها هم جسارت و جرأت کار خلاف را دارند و اینکه ثابت کنیم در مقابل قدرت زنان کاری نمی‌توانند بکنند.

سوژه‌ها را چطور انتخاب می‌کردید؟

 در خیابان پرسه می‌زدیم و با دیدن پسر‌هایی که زیاد قوی هیکل نبودند و گوشی تلفن به دست داشتند، به سمت‌شان می‌رفتیم و با تهدید سرقت می‌کردیم.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: سرقت ، زورگیری
خبرهای مرتبط
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی توسط پلیس فتا تهران
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل/ پلیس با خودرو‌های دودزا برخورد می‌کند
تداوم آلودگی هوا در تهران
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
آخرین اخبار
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
تداوم آلودگی هوا در تهران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل/ پلیس با خودرو‌های دودزا برخورد می‌کند
آبرسانی و خدمات درمانی در روستا‌های سیستان و بلوچستان در نذر خدمت هلال احمر
اجرای طرح نذر خدمت هلال احمر در ۲۱ استان کشور
اعمال محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در آخر هفته
شهادت امدادگر اهل فارس در لحظه فداکاری، نماد شجاعت و از خودگذشتگی است
سردار رادان به تاجیکستان سفر کرد
القاصی: اجرای احکام مرحله‌ای باشد؛ اول اخطار، سپس حکم جلب
توسعه زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس مناطق کم‌برخوردار
قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
مدارس ابتدایی تهران چهارشنبه هم مجازی شد
درمان معتادان با دارو‌های نوین و اثرات ماندگار
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
کشف ۸۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
سازمان بازرسی خواستار پایان تصدی بازنشستگان در شرکت‌های صندوق بازنشستگی نفت شد
مهلت ۱۵ روزه دادستانی به شهرداری برای اعلام مشخصات ساختمان‌های نیمه کاره
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از ۳ تا ۶ دی
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
تحویل مسکن به آتش‌نشانان تهران درسال۱۴۰۶
رونمایی از رویداد برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه در سامانه ستاد
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با ورود اتوبوس‌های دو کابین
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند