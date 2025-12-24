رئیس مجلس با بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس، تفسیر آیین نامه با هیأت رئیسه است، گفت: مرجع آن هم روشن است و لازم نیست از بیرون حقوقدانان بیایند و تفسیر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (سوم دی ماه)، مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در تذکری گفت: بنده نسبت به کیفیت مدیریت جلسه به آقای قالیباف نقد دارم، چرا که ماده قبلی این طرح را به کمیسیون ارجاع دادید. در حالی که ما حقوق و فقه خواندهایم ولی حضرت عالی مهندسی و عمران خواندید.
وی افزود: طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هنگام بحث نسبت به هر ماده چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه، ابهامی در ماده مطرح شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته شده و با صحبت یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت حداکثر پنج دقیقه این موضوع به رای گذاشته میشود؛ یا اینکه موضوع جهت رفع ابهام به کمیسیون اجرا میشود.
نماینده مردم خمینی شهر افزود: در این باره برداشت رئیس مجلس این است که این موضوع جهت رفع ابهام به کمیسیون اجرا شود، در حالی که قید صحبت کردن موافق و مخالف را نمیبینند و این تفسیر غلطی است و تحریف در فهم ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی است.
نقدعلی با بیان اینکه این مسائل قواعد اصولی است و باید یک حقوقدان در آن بالای مجلس بنشیند و این مسائل را تفسیر کند، اظهار کرد: در حالی که ۶ سال است ما حوصله میکنیم و نسبت به وضع تفسیرهای غلط، دندان رو جیگر میگذاریم و. این شکلی تفسیر میشود.
محمدباقرقالیباف در پاسخ به تذکر نقدعلی، گفت: جنابعالی محکم صحبت میکنید. مثل همین صحبتی که انجام دادید و میفرمایید آقای قالیباف! شما مهندسی عمران خواندید و من حقوق خواندهام که این حرف شما درست نیست و غلط است. چرا که من نه مهندسم نه عمران خواندهام و بقیه قضاوتهای شما هم به همین شکل است.
وی افزود: طبق ماده ۱۵۳ اگر رئیس مجلس تشخیص داد، بدون صحبت موافق و مخالف ماده به کمیسیون ارجاع میشود. ما ۶ سال است در مجلس این موضوع را اعمال میکنیم، اما امروز، چون مجلس به نظر آقای نقدعلی رأی نداد، ما نه حقوقدانیم نه قانون بلدیم!
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تفسیر آیین نامه با هیأت رئیسه مجلس است. مرجع آن هم روشن است و لازم نیست از بیرون حقوقدانان بیایند و تفسیر کنند.
منبع: ایرنا