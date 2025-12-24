باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی با اشاره به‌ضرورت همکاری و همراهی باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی با برنامه‌های ابلاغی الگوی کشت، گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، مدیریت منابع آب شهرستان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی برنامه جامع الگوی کشت را تدوین کرده‌اند و به‌زودی به اطلاع اهالی خواهد رسید.

او افزود: متأسفانه در حال حاضر ذخایر منابع آبی این شهرستان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز حاکی از سال آبی کم‌بارش است و کشاورزان منطقه باید ضمن رعایت الگوی کشت در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

فرماندار مشکین‌شهر گفت: در صورت تخلف کشاورزان باغداران و شالی‌کاران و رعایت نکردن الگوی کشت ارائه شده، دستگاه‌های دولتی در مقابل ضرر و زیان وارده به اشخاص جوابگو نخواهند بود.

منبع: فارس