باشگاه خبرنگاران جوان - آینده خودروهای هوشمند فقط به نمایشگرها، رادارها و پردازندهها محدود نمیشود. حالا نوبت یکی از سادهترین اما حیاتیترین اجزای خودرو رسیده تا وارد دنیای هوش مصنوعی شود. اینجا لاستیکها نهتنها میچرخند، بلکه تحلیل میکنند، یاد میگیرند و هشدار میدهند.
در نمایشگاه CES ۲۰۲۶ لاسوگاس، میشلن قصد دارد تصویری تازه از آینده صنعت تایر ارائه دهد. آیندهای که در آن لاستیک دیگر یک قطعه مصرفی خاموش نیست، بلکه به یک حسگر هوشمند و فعال تبدیل میشود. نسل جدید لاستیکهای هوشمند میشلن با تکیه بر هوش مصنوعی، بهطور پیوسته وضعیت خود را زیر نظر میگیرند و به خودرو و راننده میگویند چه زمانی ایمن هستند و چه زمانی نه.
ورود لاستیکها به عصر هوش مصنوعی
میشلن در CES ۲۰۲۶ از یک فناوری رونمایی میکند که تعریف سنتی لاستیک را تغییر میدهد. این تایرهای جدید قادرند میزان سایش، فشار وارده و شرایط کاری خود را بهصورت لحظهای تحلیل کنند. به بیان ساده، لاستیکها حالا میتوانند احساس کنند که در چه وضعیتی قرار دارند و پیش از بروز خطر، هشدار بدهند.
این سیستم با همکاری شرکت فناوری Sonatus توسعه یافته و از دادههای رفتاری خودرو مانند شدت ترمزگیری، وزن وارد بر خودرو، نیروهای جانبی در پیچها و شرایط رانندگی استفاده میکند تا تصویری دقیق از سلامت واقعی لاستیک ارائه دهد؛ چیزی فراتر از هشدارهای ساده فشار باد.
تکنولوژی SmartLoad و SmartWear؛ فراتر از پایش سنتی
دو فناوری کلیدی این پروژه با نامهای SmartLoad و SmartWear شناخته میشوند. SmartLoad میزان بار واقعی وارد شده به لاستیک را در شرایط مختلف رانندگی تحلیل میکند و SmartWear بهطور مداوم میزان سایش را زیر نظر دارد.
به باور میشلن، این سیستمها میتوانند بهتدریج جایگزین روشهای سنتی پایش لاستیک شوند؛ روشهایی که اغلب فقط بر فشار هوا تکیه دارند. برآورد این شرکت نشان میدهد که استفاده گسترده از چنین فناوریهایی میتواند تا سال ۲۰۳۰، چیزی حدود ۱٫۶۸ میلیارد دلار صرفهجویی اقتصادی در سطح جهانی به همراه داشته باشد؛ عددی که برای ناوگانهای حمل و نقل و خودروسازان بسیار وسوسهبرانگیز است.
وقتی دادهها از خودرو خارج نمیشوند
برخلاف بسیاری از سیستمهای هوشمند امروزی، میشلن مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. دادههای مربوط به وضعیت لاستیکها به فضای ابری ارسال نمیشوند، بلکه مستقیما در داخل خودرو ذخیره و پردازش میشوند.
این تصمیم نه تنها سرعت واکنش سیستم را افزایش میدهد، بلکه خیال خودروسازان و مشتریانی را که نگران حریم خصوصی و امنیت دادهها هستند، راحتتر میکند. بهنوعی، میشلن تلاش کرده تا هوشمندی را بدون وابستگی دائمی به اینترنت ارائه دهد.
دوقلوی دیجیتال؛ تصویری مجازی از یک لاستیک واقعی
نایب رئیس بخش «دوقلوی دیجیتال تایر» در میشلن (Ali Rezgui)، این فناوری را قدم اول یک مسیر بزرگتر میداند. به گفته او، هدف نهایی این است که هر لاستیک یک نسخه دیجیتال دقیق در سیستم خودرو داشته باشد؛ نسخهای که به خودروسازان و مدیران ناوگان کمک میکند تا عمر لاستیک را افزایش دهند، ایمنی را بالا ببرند و هزینهها را کاهش دهند.
او این فناوری را اولین خشت از یک اکوسیستم کامل توصیف میکند؛ اکوسیستمی که تایر را به بخشی فعال از هوش خودرو تبدیل میکند، نه صرفا یک قطعه مصرفی.
نمایش زنده روی یک فورد برانکوی کلاسیک
برای نشان دادن کاربرد عملی این فناوری، میشلن و Sonatus سراغ یک انتخاب جالب رفتهاند؛ یک دستگاه فورد برانکو مدل ۱۹۷۰ در CES ۲۰۲۶ به سیستم لاستیک هوشمند مجهز شده و بازدیدکنندگان میتوانند اطلاعات لحظهای مربوط به سلامت تایرها را از طریق اپلیکیشن MyTires مشاهده کنند.
این انتخاب پیام روشنی دارد: هوشمند شدن لاستیکها فقط مخصوص خودروهای آینده نیست و حتی میتواند روی پلتفرمهای قدیمی هم معنا پیدا کند.
رقابت داغ و دردسرهای امنیتی
میشلن تنها بازیگر این میدان نیست. پیرلی در سال ۲۰۲۱ از پلتفرم Cyber Tire رونمایی کرد؛ سیستمی که حتی میتواند شرایط سطح جاده، مانند خیس یا لغزنده بودن مسیر را تشخیص دهد.
اما همین فناوری، پیرلی را در آمریکا با چالشهای جدی روبهرو کرده است. از آنجا که شرکت چینی Sinochem مالک حدود ۳۷ درصد سهام پیرلی است، فناوری Cyber Tire زیر ذرهبین قوانین سختگیرانه آمریکا درباره امنیت ملی قرار گرفته است.
طبق مقررات جدید، برخی نرمافزارها از مدلهای سال ۲۰۲۷ و محدودیتهای سختافزاری از سال ۲۰۳۰ اعمال خواهند شد. اگر معافیتی در کار نباشد، خودروهای مجهز به این فناوری ممکن است با محدودیت فروش در بازار آمریکا مواجه شوند؛ هشداری که نشان میدهد آینده تایرهای هوشمند، فقط به فناوری وابسته نیست، بلکه سیاست هم نقش پررنگی در آن دارد.
