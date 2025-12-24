جانشین انتظامی مازندران از آزادسازی ۱۵ هزار متر مربع از اراضی جنگلی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان تنکابن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی تصرف غیر قانونی اراضی جنگلی از سوی افرادی سودجو در شهرستان تنکابن، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او از شناسایی زمین‌های جنگلی که زمین خواران در حال ساخت و ساز غیرقانونی در آن بوده‌اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده اداره منابع طبیعی تنکابن، در یک اقدام عملیاتی ساخت و ساز‌ها و دیوار کشی‌های این زمین‌ها تخریب شد.

جانشین انتظامی استان مازندران از رهاسازی ۱۵ هزار متر از اراضی جنگلی در این عملیات خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده طی این عملیات را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند.

سرهنگ کلاگر با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری باید بر اساس هماهنگی با ادارات ذیربط صورت گیرد، افزود: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و ۴ نفر از فرصت طلبان نیز به مرجع قضائی معرفی شدند.