رسانه‌های ترکیه با انتشار جزئیاتی از سقوط هواپیمای حامل مقامات نظامی لیبی، اعلام کردند که تمامی خدمه این پرواز تبعه فرانسه بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که خدمه هواپیمای سقوط‌کرده در نزدیکی آنکارا که حامل «محمد الحداد»، رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهانش بود، تبعه کشور فرانسه بوده‌اند.

شبکه «سی‌ان‌ان ترک» اعلام کرد که هشت نفر، از جمله محمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، سرنشین این هواپیما بودند که در نزدیکی آنکارا سقوط کرد و تمامی خدمه پرواز نیز شهروندان فرانسه بودند.

این شبکه به نقل از منابع خود گزارش داد: «پنج نفر از اعضای هیئت نظامی و سه خدمه پرواز در این هواپیما حضور داشتند که خدمه همگی ملیت فرانسوی داشتند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تمامی سرنشینان جان خود را از دست داده‌اند. سفیر لیبی در آنکارا نیز شب گذشته در محل پیدا شدن لاشه هواپیما حضور یافت و از صحنه حادثه بازدید کرد.»

«عبدالحمید الدبیبه»، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در طرابلس، تأیید کرد که رئیس ستاد ارتش و همراهانش در پی سقوط این هواپیما جان باخته‌اند. این هواپیما مدت کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه آنکارا از صفحه رادار ناپدید شده بود. همچنین «یلماز تونچ»، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد که دادستانی کل آنکارا تحقیقاتی را درباره علت این حادثه آغاز کرده است.

منبع: آر تی

