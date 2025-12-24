رییس جهاد کشاورزی بزمان گفت: شهرستان بزمان با داشتن ۹هزار راس دام سبک و سنگین پتانسیل بالایی در بخش دامداری و کشاورزی دارد

باشگاه خبرنگاران جوان  _سرگزی رییس جهاد کشاورزی بزمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: شهرستان بزمان ۳۳۰۰بهره بردار بخش کشاورزی دارد و ظرفیت‌های دامپروری در این شهرستان بی نظیر است.

وی افزود: دام‌پروری یکی از منابع درآمدی خانواده‌ها در شهرستان بزمان است و وجود ۹هزار دام سبک از جمله پتانسیل‌های دامپروری در این شهرستان محسوب می‌شود.

 

سرگزی با اشاره به وجود ۳هزار نفر شتر از ظرفیت‌های دام سنگین در این شهرستان است، تصریح کرد: بخش دامپروری در این شهرستان قابلیت توسعه دارد.

 

این مسئول گفت: ۲۵واحد مرغداری فعال این شهرستان را به قطب تولید مرغ در ایرانشهر تبدیل کرده است.

 

رییس جهاد کشاورزی بزمان با اشاره به جاذبه‌های اکوتوریستی منطقه بزمان هم گفت: این منطقه به دلیل دارا بودن حدود ۳۵ درصد گونه‌های جانوری ایران، به ویژه گونه منحصر به فردی همچون خرس سیاه و خزندگان کمیاب، فرصت بوم‌گردی مناسبی را فراهم آورده است.

