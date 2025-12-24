باشگاه خبرنگاران جوان - جام ملت‌های آفریقا در حالی آغاز شده است که تیم ملی فوتبال الجزایر به دلیل حضور پسر زیدان در کانون توجه قرار دارد.

سایت الشرق الاوسط در اینباره نوشته است:

لوکا زیدان فرناندز که با حضورش در تیم ملی الجزایر در ماه‌های گذشته خبر ساز شده بود در بازی‌های جام ملت‌ها اولین آزمون‌های جدی را پشت سر می‌گذارد.

لوکا زیدان به احتمال زیاد امشب در دیدار تیم‌های الجزایر و سودان در ترکیب الجزایر قرار می‌گیرد و البته در این مورد شبهاتی وجود دارد او در اکتبر گذشته نیز در بازی مقابل سودان در ترکیب الجزایری‌ها قرار داشت، اما باید دید در بازی امشب نیز پتکوویچ سرمربی تیم فوتبال الجزایر از این بازیکن استفاده خواهد کرد.

شبکه فرانسوی «RMC» در مورد این بازیکن نوشت: برخی کارشناسان با انتخاب او به عنوان دروازه بان اصلی مخالف بودند، اما باید دید در این بازی او فرصت دارد در ترکیب تیم الجزایر به میدان برود؟

مهدی داهاک، روزنامه‌نگار وب‌سایت «DZ Foot» نیز در اینباره نوشته است: خیلی‌ها می‌گویند او در بازی با سودان در ترکیب تیم است، اما باید در این مورد از سرمربی سوال کنیم ودلایل او را هم بشنویم.

فواد اسماعیل، روزنامه‌نگار، اعتراف کرد که هنوز چیز زیادی از پسر زیدان در زمین ندیده است. آزمون واقعی اینجا در مراکش و در جریان جام ملت‌ها خواهد بود و امیدوارم او انتظارات را برآورده کند.