سرگئی لاوروف در نشست خبری با همتای سوری خود، از آمادگی دمشق برای تعمیق همکاری‌های استراتژیک با روسیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «اسعد الشیبانی» همتای سوری خود در مسکو، بر پایبندی روسیه به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به هماهنگی دیدگاه‌های دو کشور در مجامع بین‌المللی، خاطرنشان کرد که راه‌های توسعه این هماهنگی‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. لاوروف همچنین به دیدار روز گذشته وزیر خارجه سوریه با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد و گفت که آنها «گفتگوی خوبی» داشته‌اند.

او افزود: «رئیس‌جمهور پوتین و وزیر الشیبانی در نشست روز گذشته خود در مسکو، درباره مسائل دوجانبه و اوضاع منطقه گفت‌و‌گو کردند. همچنین طرف سوری در دیدار با پوتین، آمادگی خود را برای تعمیق همکاری‌ها با روسیه اعلام کرد.»

در همین راستا وزیر خارجه سوریه نیز در ادامه سخنان لاوروف گفت که روابط دمشق و مسکو با رهایی از تبعات مرحله گذشته، وارد مرحله جدیدی شده است.

روز گذشته (سه‌شنبه)، الشیبانی به همراه «مرهف ابوقصره» وزیر دفاع و تعدادی از مقامات اطلاعات عمومی سوریه، برای گفت‌و‌گو با مقامات روسی وارد این کشور شدند. این سفر در ادامه سفری است که ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه در دوره انتقالی و سرکرده تحریرالشام در ماه اکتبر گذشته به مسکو داشت.

