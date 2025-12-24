باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه پخش فصل چهارم مجموعه تلویزیونی «نون خ» که با کیفیت 4K تولید شده بود، مراحل آماده‌سازی فصل پنجم این سریال نیز به پایان رسیده و این مجموعه آماده پخش از شبکه پیشران فراتر است.

سریال «نون خ» یک مجموعه خانوادگی با حال‌وهوای کمدی ـ اجتماعی است که به کارگردانی سعید آقاخانی و به تهیه‌کنندگی سیمافیلم تولید شده و در سال‌های گذشته با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده است.

فصل پنجم این مجموعه در ۲۴ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای و محصول سال ۱۴۰۳ است که از روز شنبه ۶ دی‌ماه، به‌عنوان جایگزین سریال «مهیار عیار» روی آنتن می‌رود و هر هفته از جمعه تا سه‌شنبه ساعت ۲۲:۰۰ پخش خواهد شد.

زمان‌های تکرار این مجموعه نیز روز بعد ساعت ۲:۰۰ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۶:۰۰ در نظر گرفته شده است. همچنین بازپخش آخر هفته این سریال به‌ترتیب در ساعات ۱۰:۳۰ صبح، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ از شبکه پیشران فراتر پخش می‌شود.

پخش فصل پنجم «نون خ» با کیفیت 4K-HDR، تجربه‌ای تازه و با کیفیت بالاتر را برای مخاطبان این سریال پرطرفدار فراهم خواهد کرد.