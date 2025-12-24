وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه آمار ورود گردشگران در شش‌ماهه دوم سال به شرایط عادی بازگشته است، اظهار کرد: آمار حضور گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی‌امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به وضعیت گردشگری در شش‌ماهه دوم سال جاری، اظهار کرد: میزان گردشگران کشور در مهر و آبان به شرایط عادی بازگشته است. آمار ورود گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده و این روند به‌سرعت ادامه می‌یابد.

 باتوجه به افزایش میزان گردشگران، آژانس‌های مسافرتی نمی‌توانند تعطیل شده باشند مگر دلایل دیگری داشته باشد که نیازمند بررسی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام آمار سالیانه گردشگران خروجی از کشور، گفت: آمار گردشگران خروجی مشخص است و هر خانواده‌ای با سبد درآمدی خود تصمیم می‌گیرد مقاصد سفری‌اش را انتخاب کند.

به‌طور میانگین سالیانه بین ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور می‌روند که البته در شرایط مختلف فرازوفرودهایی هم تجربه می‌کند اما میانگین سال‌های گذشته تقریباً تغییر جدی نکرده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

