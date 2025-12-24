باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحیامیری در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به وضعیت گردشگری در ششماهه دوم سال جاری، اظهار کرد: میزان گردشگران کشور در مهر و آبان به شرایط عادی بازگشته است. آمار ورود گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده و این روند بهسرعت ادامه مییابد.
باتوجه به افزایش میزان گردشگران، آژانسهای مسافرتی نمیتوانند تعطیل شده باشند مگر دلایل دیگری داشته باشد که نیازمند بررسی است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام آمار سالیانه گردشگران خروجی از کشور، گفت: آمار گردشگران خروجی مشخص است و هر خانوادهای با سبد درآمدی خود تصمیم میگیرد مقاصد سفریاش را انتخاب کند.
بهطور میانگین سالیانه بین ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور میروند که البته در شرایط مختلف فرازوفرودهایی هم تجربه میکند اما میانگین سالهای گذشته تقریباً تغییر جدی نکرده است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت