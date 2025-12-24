باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -مظفر روستایی، متوسط عملکرد رقم جهانگیر را یک تن و ۳۴۴ کیلوگرم و رقم طلیعی را یک تن و ۵۱۱ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد.
وی اضافه کرد:این ارقام دارای عملکرد بالا در مقایسه با تودههای بومی، پابلند و قابلیت برداشت مکانیزه است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت:امسال با معرفی ۸ رقم جدید نخود تعداد ارقام نخود این موسسه برای اقلیمهای مختلف در کشور به ۳۰ رقم افزایشیافته است.
روستایی افزود: از ارقام نخود معرفی شده بیش از ۱۷ رقم آن مناسب کشت پاییزه است.
وی با عنوان اینکه ۸۵ درصد نخود کشور در پنج استان کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تولید میشود یادآور شد:چنانچه زیر ساختهای لازم برای کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نخود در استانها فراهم شود ایران به یکی از تولیدکنندگان برتر در جهان خواهد شد.