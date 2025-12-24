باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ در این نشست با تأکید بر اینکه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی یکی از مهمترین اولویتهای منطقه به شمار میرود، گفت: مدیریت شهری منطقه ۱۴ با نگاه مسئلهمحور و اقدامگرا، اجرای طرحهای عملیاتی و میدانی در حوزه آسیبهای اجتماعی را در دستور کار قرار داده و این مسیر تنها با همکاری و تعامل مستمر دستگاههای مسئول به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای قضایی، انتظامی، حمایتی و نهادهای اجتماعی افزود: هدف قرارگاه اجتماعی، ایجاد هماهنگی، انسجام در اقدامات و پرهیز از موازیکاری برای دستیابی به نتایج مؤثر در ساماندهی آسیبهای اجتماعی است.
در ادامه این نشست که با حضور دادستان منطقه ۱۴، مسئولان انتظامی و پلیس، فرماندهان مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان بهزیستی، کمیته امداد، آموزش و پرورش، بسیج و مدیران اجتماعی و شهرداران نواحی منطقه برگزار شد، فیلسوفزاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه گزارشی از عملکرد و برنامههای حوزه آسیبهای اجتماعی ارائه کرد.
وی اجرای طرحهای میدانی جمعآوری متجاهرین و افراد بیپناه، راهاندازی اتوبوس پناه گرم برای نخستینبار در منطقه ۱۴، اجرای پویش آزادسازی زنان زندانی جرائم غیرعمدی، توزیع بستههای معیشتی و حمایتی و برگزاری برنامههای آموزشی پیشگیرانه را از مهمترین اقدامات انجامشده عنوان کرد.
فیلسوف زاده همچنین از برنامههای اولویتدار پیشرو از جمله برگزاری مانور شبانه ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی، تجهیز و بازسازی مددسرا، اجرای پویش یکشنبههای آسیبهای اجتماعی در سراهای محلات، طرح زنگ پیشگیری با رویکرد هر محله یک مدرسه و راهاندازی مشاوره تلفنی اجتماعی خبر داد.
در این نشست ظرفیتهای حمایتی منطقه شامل مددسرای فرامنطقهای با ظرفیت ۸۵ نفر، مرکز صیانت و جامعهپذیری پویش شهر و مرکز پویاشهر ویژه کودکان کار تشریح شد.
در پایان، حاضران ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل، به بحث و تبادل نظر پیرامون چالشها و راهکارهای اجرایی در حوزه آسیبهای اجتماعی پرداختند.