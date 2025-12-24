معاون بازرسی سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس، در همایش آموزشی انتخابات شوراها در شیراز تأکید کرد: دشمنان جمهوری اسلامی با ترکیبی از جنگ سخت، فشار اقتصادی و عملیات روانی در پی تضعیف کشور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - زمانی، معاون بازرسی سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس، در همایش آموزشی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا در شیراز اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از ترکیبی پیچیده از جنگ سخت، جنگ شناختی، فشار اقتصادی، تحریک قومیتی و عملیات‌های تروریستی، در پی تضعیف و فرسایش درونی کشور هستند.

او با اشاره به راهبرد رسانه‌های صهیونیستی افزود: این رسانه‌ها دو خط خبری موازی را دنبال می‌کنند؛ نخست، تهدیدنمایی از قدرت موشکی ایران و القای بازسازی سریع ذخایر بالستیک کشور به‌عنوان بخشی از جنگ روانی؛ دوم، مشروعیت‌سازی برای حملات احتمالی از طریق سفر‌های سیاسی و اظهارات مقامات نظامی صهیونیستی که ایران را درگیر «طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ تاریخ» معرفی می‌کنند.

زمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: اتکا صرف به توان نظامی کافی نیست و عناصر حیاتی این دکترین شامل کاهش فشار‌های اقتصادی، ارتقای دیپلماسی و مدیریت هوشمند افکار عمومی است.

او افزود: دشمن در حوزه انتخابات نیز به دنبال بی‌ثبات‌سازی داخلی، سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و دامن‌زدن به نارضایتی‌هاست تا مشارکت مردمی کاهش یابد. از این رو، مقابله با هرگونه دوقطبی‌سازی داخلی و حفظ وحدت ملی ضرورتی انکارناپذیر است.

معاون بازرسی سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس با تأکید بر چهار رکن اصلی انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت، نقش دستگاه‌های اطلاعاتی در صیانت از این فرآیند را برجسته دانست و اعلام کرد: قرارگاه انتخاباتی «حضرت زهرا سلام‌الله علیها» از یک ماه پیش آغاز به کار کرده و کمیته‌های امنیتی، اجتماعی، حقوقی، اطلاع‌رسانی و بررسی صلاحیت‌ها را دربرمی‌گیرد.

او راهبرد‌های دشمن را شامل بی‌ثبات‌سازی داخلی، بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی، تحریک اعتراضات و القای ناکارآمدی مسئولان دانست و تأکید کرد: وظیفه همه نهادها، تلاش برای مشارکت حداکثری مردم است. این امر نیازمند روشنگری، رفع نارسایی‌های اقتصادی و پیگیری جدی مشکلات معیشتی است.

زمانی اصل بی‌طرفی را یکی از الزامات سلامت انتخابات برشمرد و گفت: تمامی هیئت‌های نظارت، اجرایی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید از هرگونه جانبداری نسبت به افراد یا جریان‌های خاص پرهیز کنند.

او همچنین بررسی صلاحیت‌ها را نیازمند توازن میان حق‌الناس (حقوق داوطلبان) و حق حاکمیت دانست و تصریح کرد: قضاوت باید بر پایه مستندات و استدلال‌های متقن صورت گیرد و اصل محرمانگی در تمامی مراحل رسیدگی رعایت شود.

به گفته زمانی، انتخابات باید عرصه رقابت جریان‌های سیاسی پذیرفته‌شده اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل باشد؛ کسانی که به نظام جمهوری اسلامی پایبند بوده و صلاحیت‌های اخلاقی و مالی لازم را دارا هستند.

او با اشاره به اهمیت حراست از فرآیند‌های انتخاباتی، بر ضرورت شناسایی تهدیدات سایبری و جلوگیری از هرگونه خرابکاری در زیرساخت‌ها تأکید کرد. وی افزود: با افزایش گشت‌های اطلاعاتی و امنیتی و همکاری نیروی فراجا و اداره اطلاعات، نظم عمومی و ایمنی شعب اخذ رأی تضمین خواهد شد.

زمانی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت پایبندی به این الزامات، دشمن هرگز قادر به تکمیل پازل راهبردی خود نخواهد بود و توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی نه تنها حفظ، بلکه تقویت خواهد شد.

یکی از مولفه‌های افزایش مشارکت نگاه باز و مثبت در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در همایش اعضا و رؤسای هیئت‌های نظارت شهرستان‌های فارس بر انتخابات شوراها، با اشاره به اهمیت جایگاه شورا‌ها در نظام جمهوری اسلامی، بر ضرورت همگرایی و تعامل هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی برای تحقق مأموریت‌های ارزشمند نظام تأکید کرد.

حجت‌اله رضایی معاون استاندار با بیان شرایط حساس داخلی و بین‌المللی، نقش مردم را به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه امنیت پایدار مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مبنای نظام جمهوری اسلامی بر مردم‌سالاری است و همین حضور و مشارکت مردمی در بزنگاه‌های تاریخی موجب پیروزی بر نظام‌های استبدادی و ناکام گذاشتن راهبرد‌های دشمنان شده است.

رضایی با اشاره به تجربه‌های گذشته در عرصه انتخابات، بر اهمیت حفظ جایگاه شورا‌ها به‌عنوان رکن مردم‌سالاری در قانون اساسی تأکید کرد و افزود: مشارکت مردمی در انتخابات سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است و نباید آن را به نفع جریان یا فردی خاص هزینه کرد.

معاون استاندار فارس با اشاره به راهبرد دشمنان در تلاش برای کاهش مشارکت مردمی، بر ضرورت توجه ویژه به صلاحیت‌ها و ایجاد بستر‌های قانونی و اجرایی برای حضور گسترده مردم در انتخابات تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: مشارکت مردمی در انتخابات به مثابه پشتوانه‌ای عظیم برای نظام جمهوری اسلامی ارزشمندتر از هر ابزار قدرت سخت‌افزاری است.

او همچنین بر تقویت اصل تحزب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و افزایش همگرایی و تعامل میان مسئولان و دست‌اندرکاران انتخابات تأکید کرد و افزود: هنر مدیریت در شرایط کنونی، ارتقای مشارکت و اعتماد عمومی است و یکی از مولفه‌های افزایش مشارکت نگاه باز و مثبت در فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشد.

انتخابات شورا‌های فارس تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود

احسان خازن، دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان فارس، بر اهمیت نظارت و مسئولیت مجریان در برگزاری انتخابات پیش‌رو تأکید کرد و اظهار داشت: انتخابات شورا‌های اسلامی باید با رعایت کامل اصول سلامت، امنیت، بی‌طرفی و حق‌الناس برگزار شود.

او تصریح کرد: مجریان انتخابات موظف‌اند تا پایان فرآیند تأیید نتایج، همکاری کامل با نمایندگان هیأت نظارت داشته باشند.

خازن با اشاره به ضرورت حفظ اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به انتخابات یک انتخاب نیست، بلکه تکلیف و مسئولیتی مشترک برای تمامی برگزارکنندگان و ناظران است. وی همچنین اعلام کرد که انتخابات شورا‌ها در استان فارس به‌صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

او در توضیح مزایای این روش گفت: اجرای الکترونیکی انتخابات موجب تسریع در روند برگزاری، ارتقای سلامت فرآیند و کاهش دغدغه‌های انتخاب‌کنندگان و داوطلبان خواهد شد.

خازن بر استقلال هیأت‌های نظارت تأکید کرد و افزود: این هیأت‌ها هیچ‌گونه وابستگی به هیأت‌های اجرایی ندارند و به‌طور مستقل عمل می‌کنند. به گفته وی، هیأت‌های نظارت باید عملکرد مجریان و برگزارکنندگان را به‌طور دقیق و مستقل مورد ارزیابی قرار دهند.

او در ادامه به اقدامات جاری اشاره کرد و گفت: لیست اعضای هیأت‌های نظارت در تمامی شهرستان‌های فارس (پنج نفر برای هر شهرستان) شناسایی و معرفی شده است و به‌زودی فهرست مربوط به بخش‌ها نیز نهایی خواهد شد.

خازن معیار‌های انتخاب ناظران را تعهد، تخصص، پاک‌دستی و تجربه کافی دانست و افزود: ضروری است با هماهنگی نمایندگان نهایی، اسامی ناظران شهرستان‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح استعلام و ابلاغ شود.

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات فارس در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد: با همکاری اعضای هیأت‌های نظارت، روند ابلاغ و معرفی اعضای هیأت‌های نظارت در بخش‌های استان نیز به‌سرعت پیگیری و تکمیل شود.

این همایش با حضور اعضا و رؤسای هیئت‌های نظارت شهرستان‌های فارس برگزار شد و در پایان از تلاش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این نشست تقدیر به عمل آمد.