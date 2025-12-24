هوای استان قزوین بر اساس آخرین سنجش کیفی هوا در چهار شهر با شاخص کیفی بالای ۱۵۰ در محدوده قرمز و ناسالم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سنجش کیفی هوای استان قزوین تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه در چهار شهر قزوین، آبیک، بویینزهرا و تاکستان به ترتیب با شاخص کیفی بیش از ۱۵۰ در محدوده قرمز و ناسالم قرار گرفتهاند.
بر این اساس شاخص کیفی هوای شهرهای قزوین در ایستگاه مدیریت بحران ۱۵۴ و در ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی ۱۶۰، تاکستان ۱۵۹، آبیک ۱۶۹ و بویین زهرا ۱۶۲ را نشان میدهد که همگی در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارند.
همچنین وضعیت شاخص کیفی هوای شهر الوند در شهرستان البرز نیز ۱۴۰ بوده که ناسالم برای گروههای حساس ارزیابی میشود.
این وضعیت نشان دهنده اوجگیری آلودگی هوا در منطقه است که میتواند سلامت عمومی را بهطور جدی تهدید کند و تداوم چنین شرایطی علاوه بر فشار بر سیستم درمانی، اعتماد عمومی به مدیریت بحران و سیاستهای زیست محیطی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
