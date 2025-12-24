باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا از ممنوعیت ورود پنج شخصیت اروپایی به این کشور خبر داد و آنها را به عنوان عناصر تندرو در «مجموعه صنعتی سانسور جهانی» توصیف کرد.
مقامات این وزارتخانه توضیح دادند که این تصمیم بر اساس نقض سیاست ویزایی است که در ماه مه گذشته راهاندازی شده است؛ سیاستی که ورود افرادی را که برای محدود کردن آزادی بیانِ مورد حمایت قانون اساسی آمریکا تلاش میکنند، ممنوع میکند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت: «مدتهاست که ایدئولوژیستها در اروپا تلاشهای سازمانیافتهای را برای مجبور کردن پلتفرمهای آمریکایی به سرکوب نظراتی که با آنها مخالفند، رهبری کردهاند.» او ادعا کرد که «دولت ترامپ دیگر این اقدامات فاحش در زمینه سانسور فرامرزی را تحمل نخواهد کرد.»
او افزود که این وزارتخانه گامهایی را برای محروم کردن چهرههای کلیدی مجموعه صنعتی سانسور جهانی از ورود به کشور برمیدارد و آمادگی دارد «اگر دیگران از مسیر خود عقبنشینی نکنند، این لیست را گسترش دهد.»
لیست ممنوعالورودها شامل «تیری برتون» کمیسر سابق اتحادیه اروپا، «عمران احمد» مدیر اجرایی مرکز مبارزه با نفرتپراکنی دیجیتال، «کلر میلفورد» مسئول شاخص جهانی اطلاعات نادرست و «جوزفین بالون» و «آنا-لینا فون هودنبرگ» از سازمان آلمانی «هیتاید» است.
از سوی دیگر، سارا راجرز، معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی، در پلتفرم «ایکس» نوشت: «پیام روشن است: هر کسی که زندگی حرفهای خود را صرف تحریک به سانسور سخنان آمریکاییها کند، در خاک آمریکا عنصر نامطلوب است.»
او خاطرنشان کرد که برخی از این افراد با بوروکراتهای آمریکایی در سرکوب آزادی بیان همکاری کردهاند. راجرز با تمرکز بر تیری برتون، او را «مغز متفکر قانون خدمات دیجیتال» (DSA) اتحادیه اروپا خواند و یادآوری کرد که برتون چگونه تهدید کرده بود از این قانون علیه ایلان ماسک قبل از مصاحبهاش با ترامپ استفاده کند.
شایان ذکر است که «قانون خدمات دیجیتال اروپا» مقررات گستردهای را بر شرکتهای رسانههای اجتماعی، از جمله سیاستهای مدیریت محتوا، تحمیل میکند. اتحادیه اروپا اوایل این ماه پلتفرم «ایکس» را به دلیل نقض تعهدات شفافیت تحت این قانون، ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد که اعتراض دولت ترامپ را برانگیخت.
