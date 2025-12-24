جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اعلام کرد: فعالیت‌های آموزشی فردا پنجشنبه در استان قزوین به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حق‌لطفی جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: بر این اساس، کلیه مهد‌های کودک تعطیل بوده و تمامی مدارس استان که در روز‌های پنجشنبه دارای کلاس آموزشی هستند، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت. 

وی افزود: همچنین کلیه مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های استان قزوین نیز آموزش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند.

حق‌لطفی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان، از مردم خواست ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از تردد‌های غیرضروری به‌ویژه در فضای باز خودداری کنند.

منبع: استانداری قزوین

برچسب ها: فعالیت های آموزشی ، هوای ناسالم
خبرهای مرتبط
ادارات قزوین یکم شهریورماه تعطیل شد
مدارس و دانشگاه‌های قزوین غیرحضوری شد
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای چهار شهر قزوین ناسالم شد
ظرفیت برق خورشیدی تا تابستان آینده به ۱۵۰ مگاوات می‌رسد
واژگونی خودرو در محور ابراهیم‌آباد به بوئین‌زهرا با ۳ مصدوم
فعالیت آموزشی استان قزوین فردا غیرحضوری شد 
قزوین پیشتاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور
آخرین اخبار
فعالیت آموزشی استان قزوین فردا غیرحضوری شد 
قزوین پیشتاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور
ظرفیت برق خورشیدی تا تابستان آینده به ۱۵۰ مگاوات می‌رسد
هوای چهار شهر قزوین ناسالم شد
واژگونی خودرو در محور ابراهیم‌آباد به بوئین‌زهرا با ۳ مصدوم