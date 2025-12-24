باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ظهوری، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی، از اهدای بیش از ۳۴ هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی استان خبر داد و گفت: این مجموعه کتاب که عمدتاً شامل منابع کمکدرسی و کتابهای کودک بوده، در سهماهه پاییز سال جاری به کتابخانههای عمومی استان اهدا شده است.
وی افزود: در این میان، کتابهای کمکدرسی رتبه نخست و کتابهای کودک رتبه دوم بیشترین سهم را در میان منابع اهدایی داشتهاند که این موضوع نقش مهمی در تقویت منابع آموزشی و فرهنگی کتابخانههای استان ایفا کرده است.
ظهوری با اشاره به ارزش ریالی این کتابها بیان کرد: ارزش تقریبی این مجموعه بیش از ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برآورد شده که نشاندهنده مشارکت قابل توجه خیران و نهادهای فرهنگی در توسعه زیرساختهای دانشی استان است.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: این کتابها پس از تفکیک، بررسی و ارزیابی محتوایی، به کتابخانههای مختلف استان ارسال شده و بخشی از آنها نیز در مرکز مبادله کتاب قرار گرفته است تا کتابداران بتوانند بر اساس نیاز مخاطبان و شرایط کتابخانهها، منابع موردنظر خود را انتخاب کنند.
وی تأکید کرد: این اقدام تحولی مثبت در تأمین و بهروزرسانی منابع کتابخانهای استان ایجاد کرده و گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح مطالعه، بهویژه در میان دانشآموزان و کودکان، به شمار میرود.