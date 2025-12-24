باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز (چهارشنبه سوم دی) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه شب گذشته شورای امنیت و نکات مطرح شده در آن گفت: دیگر نمی‌توان گفت نکات مطرح شده در این نشست باعث تاسف است بلکه ما باید خوشحال باشیم که نقش و فشاری که آمریکایی‌ها در این ۲۵ سال بر صنعت هسته‌ای ایران وارد کردند امروز دیگر کاملاً واضح شده است و در سند استراتژی امنیت ملی‌شان هم به وضوح نوشتند که منافع آمریکا را از طریق سازمان‌های بین‌المللی پیگیری نمی‌کنند و همان قانون جنگل و زور همچنان در دستور کارشان باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه گزارش، بیانیه و استنادی که در نشست دیروز انجام شد کاملاً غیرحرفه‌ای و غیرحقوقی بود؛ گفت: مدت قطعنامه ۲۲۳۱، تمام شده است، اما حتی اگر هم می‌خواستند از آن استفاده کنند، باید ترتیبات آن‌را رعایت می‌کردند که انجام ندادند و به این بهانه که ایران تعهدات برجامی خود را انجام نداده، باید تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل بازگشت داده شود که این کاملاً مردود بوده و اصلاً پذیرفته نیست.

اسلامی ادامه داد: چین و روسیه که دو عضو شورای امنیت و دارای حق وتو هستند هم این موضوع را کاملاً رد و اعلام کردند که این خواسته سه کشور اروپایی و آمریکا که با رهبری و پشتیبانی جریان صهیونیستی، انجام می‌شود، یک امر مردود است و قابلیت اجرا ندارد.

وی درباره طرح همکاری ایران با آژانس هم گفت: هیچ کشوری در تاریخ، به اندازه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس همکاری نکرده است. بیشترین و سنگین‌ترین بازرسی‌های تاریخ، از صنعت هسته‌ای ایران ایجاد شده است و تا کنون حتی یک گزارش وجود ندارد که بازرسان آژانس نوشته باشند عدم انطباق یا انحراف از موازین پادمان؛ بنابراین این رویکرد سیاسی و فشار حداکثری و برای مردم‌آزاری و تضعیف مردم ایران است که هیچ جایگاهی ندارد و ما به آن وقعی نمی‌گذاریم. فعالیت‌های ما کاملاً صلح‌آمیز است و در مسیر پیشرفت کشور اقدام می‌شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در خصوص همکاری درباره مراکزی که بمباران شده، در ماده ۶۸ پادمان فقط آسیب‌ها و حوادث طبیعی قید شده است؛ حمله نظامی و جنگ در آن دیده نشده است، گفت: اگر آژانس با جنگ و حمله نظامی موافق است این را باید مصوبه کنند و بگویند بله، حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان مجاز است، اما اگر مجاز نیست، باید محکوم کنند و وقتی محکوم کردند باید اعلام شود که شرایط بعد از جنگ چیست؟ اگر که شرایط بعد از جنگ مدون است، آژانس اعلام کند تا، ما طبق آن رفتار کنیم، اما اگر نیست، تقاضای ما این بوده است و به آنها نوشتیم، بایستی تعریف و تدوین و مشخص شود که اگر برای یک صنعت هسته‌ای که تحت ثبت آژانس و تحت وزارت آژانس است، حمله نظامی شد، چه اقدامی باید صورت بگیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: تا این موضوع تعیین نشود، فشار سیاسی و روانی و پیگیری‌های بی‌ربط برای بازرسی دوباره از تأسیسات بمباران‌شده و تکمیل عملیات دشمن پذیرفته نیست و پاسخ داده نخواهد شد.

جشنواره «فناوری هسته‌ای زندگی» برگزار می‌شود

محمد اسلامی با اشاره به برگزاری جشنواره «فناوری هسته‌ای زندگی» گفت: با سازمان صدا و سیما به صورت مشترک جشنواره‌ای سراسری که هم ملی است و هم مردمی، یعنی هم حرفه‌ای است و هم آماتور، به‌صورت چندرسانه‌ای تحت عنوان «فناوری هسته‌ای زندگی» برگزار کردیم که از همین حالا شروع شده است و هنوز در همان روز‌های آغازین، حدود ۶ ساعت اثر را مردم و فعالان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این شرایطی که حجم سنگین دروغ، تهمت، افترا و وارونه جلوه دادن حقایق کشور ما و به‌ویژه موضوع هسته‌ای را رسانه‌های بیگانه به‌طور فعال انجام می‌دهند، بتوانیم یک روایت چندلایه و چندوجهی را توسط مردم و رسانه ارائه بدهیم تا بتوانیم حقایق را بهتر به مردم معرفی کنیم. این اولین بار است که این کار مشترک صورت می‌گیرد و امیدواریم که با کمک همه رسانه‌ها بتواند برای تنویر افکار عمومی و روشن کردن ذهن مردم نسبت به حقایق کشور و حقایق صنعت هسته‌ای، اثرگذار باشد.

منبع: ایرنا