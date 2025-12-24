رئیس ستاد بحران کشور گفت: برنامه‌ریزی برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارات‌های سیل هرمزگان، در دستورکار دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی‌نیا افزود: حضور به‌موقع گروه‌های جهادی، نیرو‌های هلال احمر و دستگاه‌های خدماتی موجب شد، امدادرسانی سریع آغاز شود.

وی به مدیریت بحران از ساعات نخست وقوع حادثه و همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها اشاره کرد و گفت: اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده، تأمین مواد غذایی و اقلام ضروری، و همچنین بازگشایی مسیر‌های ارتباطی در اولویت است.

مسئول گروه‌های جهادی گفت: از روز نخست سیل تاکنون بیش از ۳۸۰ گروه جهادی و مردمی مشغول خدمت رسانی هستند.

میثم رئیسی افزود: تخلیه گل و لای از خانه‌ها به پایان رسیده است و اکنون گروه‌ها مشغول شست و شوی منازل هستند.

سروان یوسف میر شکاری، فرمانده حوزه امام حسن مجتبی (ع) دهستان گونمردی هم گفت: روزانه هزار و ۳۰۰ دست غذای گرم در دو وعده ناهار و شام بین خانواده‌های آسیب‌دیده و گروه‌های امدادی و جهادی توزیع می‌شود.

