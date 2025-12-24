استاندار قزوین از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید برق از این طریق تا تابستان سال آینده به ۱۵۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در برنامه چهارشنبه‌های صنعتی و بازدید از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی لیا با تشریح وضعیت انرژی و رویکرد‌های اساسی دولت گفت: ناترازی برق یکی از چالش‌های اساسی کشور است و توسعه پنل‌های خورشیدی ضرورتی برای استان‌های صنعتی از جمله استان صنعتی قزوین است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تامین انرژی واحد‌های صنعتی استان افزود: در حال حاضر ما ۶۰ مگاوات ظرفیت پنل خورشیدی آماده داریم و امید است که تا پایان سال جاری این ظرفیت به ۱۰۰ مگاوات برسد.

استاندار قزوین تاکید کرد: حدود ۵۰ درصد نیاز برق استان به صنعت اختصاص دارد و توسعه این زیرساخت‌ها برای پایداری تولید حیاتی است، ضمن اینکه برای نتیجه‌محوری در خصوص شهرک انرژی شال خبر باید طرح‌ها طبق برنامه پیش برود و قرارداد‌های لازم نیز هرچه سریع‌تر منعقد شود.

نوذری بیان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، زمین‌هایی به میزان حدود ۲ تا سه هزار مگاوات برای ایجاد شهرک خورشیدی منعقد شده است.

این مسئول با تاکید بر رویکرد تولید خاطرنشان کرد: معیار اساسی ما این است که این طرح‌ها منتج به نتیجه شوند و اگر سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۶ ماه تا یک سال به نتیجه نرسد، زمین واگذار شده پس گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به بازید از شرکت پلیمر و شرکت فرش و ارزیابی مشکلات این واحد‌ها اضافه کرد: مواد اولیه تولید و مشکلات ارزی مهمترین چالش صنایع استان است که در سفر آتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، پیگیری و حل این موارد در دستور کار اصلی قرار می‌گیرد.

استاندار قزوین در پایان بر لزوم برنامه‌ریزی برای خروج شهرک صنعتی لیا از وضعیت نابسامانی فعلی تاکید کرد.

