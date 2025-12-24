در اقدامی خداپسندانه نوجوان کرجی به‌همراه پدر تمام هزینه‌ سالروز تولد خود را به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان ،صرف آزادی ۴ زندانی نیازمند بدهکار مالی و کمک به تامین ودیعه مسکن خانوده بی‌بضاعت زندانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: ترویج سنت حسنه آزادی زندانیان نیازمند از مهمترین اقدام برای فرهنگ سازی توسط نهاد‌های متولی است و ما روز به روز شاهد اتفاقات انسان دوستانه بیشتری در جامعه هستیم.
 
فتحی افزود: حرکت ارزشمند و ماندگار امروز این نوجوان نیکوکار لبخند را بر چهره زندانیان گرفتار در بند نشاند و دل خانواده‌هی نیازمند و چشم انتظار را شاد کرد.

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه افزود: همه ما در قبال یکدیگر مسئولیم. اگر بتوانیم با دستگیری افراد نیازمند، حتی یک خانواده را از سختی دور کنیم، وظیفه انسانی خود را انجام داده‌ایم.
 
گفتنی است با پیگیری و همکاری انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس ضمن اهدای لوح تقدیر به این نوجوان کرجی، مبلغ اهدایی صرف کمک به آزادی ۴ زندانی و کمک به تامین ودیعه مسکن خانواده زندانی بی‌بضاعت شد.
