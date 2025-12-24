فرمانده انتظامی استان لرستان از ضربه مهلک و موفقیت آمیز پلیس بر سوداگران مرگ و کشف بیش از یک تن و ٤٠٠ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذرماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت مجموعه پرتوان انتظامی استان در یک ماه گذشته عملیاتهایی پی در پی و هماهنگ را با هدف مقابله با باندهای قاچاق و خرده فروشان مواد مخدر به اجرا در آوردند که نتایج آن سرفصلی بر قدرت بازدارندگی فراجا در منطقه است

وی با اشاره به کشفیات صورت گرفته گفت در سایه هوشیاری شبانه روزی ماموران یگانهای عملیاتی ما موفق شدند مجموعاً یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را از این عوامل بلید کشف کنند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر رویکرد سخت گیرانه در برخورد با عاملان اصلی افزود در این ضربات سهمگین ۱۶۱ نفر از قاچاقچیان اصلی و سرشبکه های توزیع و همچنین در جبهه مبارزه با خرده فروشان که قربانیان بیشتری را به ورطه تباهی می کشاندند ۳۶۷ خرده فروش مواد مخدر در سطح محلات را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار هاشمی فر با اشاره به لزوم توجه به ابعاد اجتماعی معضل اعتیاد بر اجرای قاطع طرح های جمع آوری معتادان متجاهر تأکید کرد و گفت: در راستای اقدامات بیش از ۳۰۰ نفر از افراد معتاد متجاهر از سطح شهرها جمع آوری و با هماهنگی دستگاه های ذی ربط جهت بازپروری و بازگشت به زندگی سالم به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد یگانهای عملیاتی ما با استفاده از تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی با اشراف کامل بر منطقه طرحهای مبارزه با سوداگران مرگ را با همان شدت و قوت در ماههای آتی نیز ادامه خواهند داد تا استان لرستان هرگز به جولانگاه تباهی تبدیل نشود.

منبع:پلیس لرستان