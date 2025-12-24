با وجود توافق‌نامه آتش‌بس، جنگنده‌های اسرائیلی بار دیگر مناطقی در صیدا و اقلیم التفاح در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل امروز چهارشنبه منطقه «تبنا» در شهرستان صیدا را هدف قرار دادند.

همچنین رژیم تروریستی اسرائیل چندین نوبت به منطقه «وادی حومین» در «اقلیم التفاح» واقع در جنوب لبنان حمله هوایی کردند. علاوه بر این، هواپیما‌های جنگی و پهپاد‌های این رژیم تروریستی به طور مستمر در آسمان مناطق شمالی رودخانه لیطانی در حال پرواز هستند.

این تجاوزات پیاپی به لبنان در حالی صورت می‌گیرد که رژیم رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به نقض توافق‌نامه آتش‌بس (مصوب ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴)، قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت (مصوب ۲۰۰۶) و حاکمیت ملی لبنان ادامه می‌دهد؛ اقداماتی که تاکنون منجر به شهید و زخمی شدن بیش از ۱۳۰۰ نفر شده است.

پیش از این نیز دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه تائید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به طور غیرقانونی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده برای بازسازی در جنوب لبنان را منهدم می‌کند. این سازمان تاکید کرد که هیچ شواهدی مبنی بر وجود اهداف نظامی در محل‌هایی که هدف حملات رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب لبنان قرار گرفتند، پیدا نکرده است.

منبع: المیادین

