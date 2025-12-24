فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف مقدار  ۴۲۳ کیلو گرم انواع مواد مخدر و توقیف یک دستگاه خودرو طی چهار عملیات مقتدرانه پلیس در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار " محمدرضا اسحاقی" در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر انتظامی استان با همکاری مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی چندین محموله موادمخدر در شهرستان‌های سیب و سوران، هامون و زاهدان شدند و در چهار عملیات منسجم موفق به کشف ۱۶۴ کیلوگرم ماده مخدر شیشه، ۱۳۹ کیلوگرم تریاک، ۱۲۰ کیلوگرم حشیش و دستگیری تعداد ۲ نفر از سوداگران مرگ شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند؛ خاطر نشان کرد:

پلیس همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.

