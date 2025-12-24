سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به تاجیکستان، از آکادمی پلیس این کشور بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سفر هیات عالی‌رتبه انتظامی کشورمان به تاجیکستان به ریاست سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از آکادمی پلیس جمهوری تاجیکستان، در جمع دانشجویان پلیس این کشور حاضر و طی سخنانی از آمادگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌ها با پلیس تاجیکستان در همه حوزه‌ها خبر داد.

در این مراسم، از سوی شورای عالمان آکادمی، دکترای افتخاری آکادمی پلیس تاجیکستان به سردار رادان اهدا شد، همچنین در پایان تعدادی از دانشجویان تاجیک به شاهنامه خوانی پرداختند.