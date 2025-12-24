سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به تاجیکستان، از آکادمی پلیس این کشور بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سفر هیات عالی‌رتبه انتظامی کشورمان به تاجیکستان به ریاست سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از آکادمی پلیس جمهوری تاجیکستان، در جمع دانشجویان پلیس این کشور حاضر و طی سخنانی از آمادگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌ها با پلیس تاجیکستان در همه حوزه‌ها خبر داد.

در این مراسم، از سوی شورای عالمان آکادمی، دکترای افتخاری آکادمی پلیس تاجیکستان به سردار رادان اهدا شد، همچنین در پایان تعدادی از دانشجویان تاجیک به شاهنامه خوانی پرداختند.

برچسب ها: سردار رادان ، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
خبرهای مرتبط
سردار رادان:
دشمن در پی ایجاد اغتشاش در کشور است
سردار رادان:
سرقت‌ها کاهشی شد؛ کشف ۵۰۰ تن مواد مخدر
سردار رادان:
وضعيت امنيتی و پيشگيری از سرقت در کهگيلويه و بويراحمد بسيار مطلوب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
شلیک مرگبار مرد باغدار به ۲ سارق چوب
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
تخریب خانه امین‌لشکر متوقف شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل/ پلیس با خودرو‌های دودزا برخورد می‌کند
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
آشنایی در فضای مجازی زمینه‌ساز آزار دختر نوجوان شد
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
هشدار جدی به خانواده‌ها درباره اعتماد در فضای مجازی
تداوم آلودگی هوا در تهران
آخرین اخبار
آمار پرونده‌هایی که در کلانتری به سازش ختم می‌شوند + فیلم
توسعه قطار‌های حومه‌ای با مشارکت دولت و بخش خصوصی دنبال می‌شود
بازدید سردار رادان از آکادمی پلیس تاجیکستان
سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت احوال؛ ترسیم نقشه راه حکمرانی داده هویتی در کشور
اربعین، انقلاب انسان‌ساز و زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی است
میدری: عدالت شغلی نقطه شروع خلق ثروت است
اعلام آخرین وضعیت دسترسی مکانیزه ایستگاه‌های متروی تهران
قاضی حسین زاده: دولت آمریکا نقشی غیرقابل انکار درحمایت از رژیم بعث داشته است
هشدار جدی به خانواده‌ها درباره اعتماد در فضای مجازی
تخریب خانه امین‌لشکر متوقف شد
آشنایی در فضای مجازی زمینه‌ساز آزار دختر نوجوان شد
ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌های مدیریت شهری
ظرفیت تصفیه خانه خلیج فارس توسعه می‌یابد/ بهره‌برداری از تجهیزات تکمیلی تا پایان سال
افتتاح سومین کلانتری منطقه ۸ / پایان انتظار ۴۰ ساله شهروندان
بنیاد علوی؛ همراه جدی نهضت مدرسه‌سازی کشور
اختلالات روانی در مهاجران؛ افزایش دو تا سه‌برابری خطر
آمارهای متناقض اجتماعی، سیاست‌گذاری و اعتماد عمومی را دچار اختلال کرده است
۱۰۰ میلیون پرونده قضایی بی‌نام‌شده در اختیار پژوهشگران قرار گرفت
تکمیل صددرصدی پروژه نفرآباد؛ بهره‌برداری در دهه فجر
حضور ۳۰ هزار دانشجوی هنر و معماری، فرصتی برای تحول فرهنگی در شهر است
پیشگیری هوشمند از وقوع جرم با سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص»
شلیک مرگبار مرد باغدار به ۲ سارق چوب
پیشگیری از وقوع جرم باید افزایش پیدا کرده و برای آن ضمانت داشته باشیم
چرایی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند
زیرگذر زقر در مسیر راه آهن تهران-اهواز به بهره‌برداری رسید
جان باختن ۳ نفر در تصادفات شب گذشته
زورگیری ۳ دختر لندکروز سوار از پسر‌ها
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴
اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اوباش اجیر شده در منطقه فلاح + فیلم
تداوم آلودگی هوا در تهران