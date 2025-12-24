باشگاه خبرنگاران جوان- دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.

در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز جمعه ۵ دی ماه محتمل می‌باشد.

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

سایر افراد نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.