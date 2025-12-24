استاندار تهران با اشاره به روند تأمین واگن‌ها و توسعه زیرساخت‌های ریلی در استان گفت: بخشی از اقدامات در حوزه قطار‌های حومه‌ای در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه، در حاشیه جلسه اعضای هیات دولت گفت: براساس برنامه جامعی که داشتیم ما در سال ۱۴۰۴، می‌بایست ۱۱ هزار دستگاه را به ناوگان شهر تهران اضافه می‌کردیم. درحال حاضر، آمار ما ۳هزار و ۲۰۰ است و کسری قابل توجهی دارد.

معتمدیان در همین راستا ادامه داد: در جلسه هیات دولت امروز نیز معاون عمرانی وزیر کشور، از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه کمک به خرید واگن‎های مترو، اتوبوس‌ها، خرید تاکسی و ایجاد زیرساخت‌ها برای آن، گزارشی ارائه کرد و اقدامات خوبی هم در این راستا، انجام شده است.

وی اشاره کرد: برای شهر تهران نیز چنین دغدغه‌هایی با همکاری وزارت کشور در اولویت، است. نظر خود بنده این است که با مشارکت دولت و شهرداری، زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنیم تا بتوانیم سرعت بیشتری به انجام فرآیندها بدهیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: قطارهای حومه‌ای ، استاندار تهران
