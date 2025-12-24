استاندار قم گفت: تحویل هر چه سریعتر واحد‌های مسکونی به متقاضیان سایت مسکن ۵۶۰ هکتاری پردیسان و پرنیان که بیشتر از اقشار آسیب پذیر هستند در اولویت قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  استاندار قم در دیدار اعضای ستاد مدیریت شهرک‌سازی کشور گفت: تامین زیر ساخت‌ها و تکمیل شهرک‌های مسکونی سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان (شهید رئیسی) و پرنیان جز اولویت‌های استان است.

اکبر بهنام جو افزود: متقاضیانی که قرار است در این شهرک‌ها ساکن شوند از اقشار آسیب پذیر هستند و باید سازوکار تکمیل واحد‌ها و ایجاد زیر ساخت‌ها برای تحویل واحد‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. 

وی با اشاره به اینکه کار‌های مربوط به ساخت واحد‌های مسکونی با پیشرفت مناسبی در حال ساخت است گفت: امیدواریم با ساخت و تامین زیر ساخت و نگاه کارشناسی به این شهرک‌های مسکونی، همزمان نیاز‌های آموزشی، بهداشت و درمان این شهرک‌ها را تامین کنیم.

منبع:استانداری قم

