باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان در جلسه امروز شورای ترافیک در سالن جلسات معاونت عمرانی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد تلفات تصادفات استان در دو شهر خرم‌آباد و بروجرد رخ می‌دهد، اظهار کرد: به این جمع‌بندی رسیدیم که باید آرام‌سازی ترافیکی به‌ویژه در معابر پرخطر این شهر‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اغلب تصادفات منجر به فوت در زمان‌هایی رخ داده که به دلیل خلوت بودن معبر، سرعت خودرو‌ها بیش از حد مجاز شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: نخستین اقدام، تشکیل شورای ترافیک در شهر‌های خرم‌آباد و بروجرد است تا این شورا‌ها پیشنهادات عملیاتی خود را برای کاهش ترافیک و تصادفات ارائه دهند.

مجیدی اصلاح فوری نقاط حادثه‌خیز را از دیگر اولویت‌ها عنوان و افزود: در شهر خرم‌آباد ۱۹ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده که در سال گذشته منجر به ۲۱ فوتی شده‌اند. رفع این نقاط با قید زمان‌بندی مشخص به شهرداری ابلاغ شده است.

وی با اشاره به تصمیم برای افزایش گشت‌های کنترلی پلیس و نصب دوربین‌های پایش ترافیکی در مراکز شهرستان‌ها گفت: مدیریت ترافیک ساعات اوج عصرگاهی در خرم‌آباد نیز با بررسی راهکار‌هایی مانند طرح زوج و فرد و برخورد با پارک‌های دوبله و سد معبر در دستور کار قرار گرفت.

مجیدی تقویت آموزش‌های همگانی از طریق رسانه‌ها را از دیگر مصوبات عنوان و تأکید کرد: بازنگری و استانداردسازی سرعت‌گیر‌ها در محور‌های شهری و برون‌شهری با اولویت رنگ‌آمیزی و علائم‌گذاری مناسب نیز انجام می‌شود.

وی با اشاره به ترکیب سه اقدام گشت کنترلی، نصب دوربین و اصلاح معابر پرخطر خاطرنشان کرد: این مجموعه می‌تواند تأثیر فوری و قابل‌توجهی در کاهش آمار تلفات داشته باشد.

منبع:استانداری لرستان