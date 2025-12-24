نتایج یک مطالعه نشان داده است که زنان علائم بیماری را بهتر از مردان بروز می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان، توانایی بهتری در شناسایی علائم بیماری که بر ظاهر و رفتار تأثیر منفی می‌گذارند، دارند و این امر محافظت از خود در برابر عفونت را برای اطرافیانشان آسان‌تر می‌کند.

این تحقیق شامل ۲۸۰ دانشجو، به طور مساوی بین زن و مرد، بود که ۲۴ عکس از افراد مختلف را که هم در زمان بیماری و هم در زمان سلامت گرفته شده بود، ارزیابی کردند. شرکت‌کنندگان با استفاده از شش معیار در مقیاس لیکرت نه درجه‌ای، ارزیابی کردند که آیا افراد در عکس‌ها بیمار یا بی‌حال به نظر می‌رسند یا خیر: ایمنی، سلامتی، دوستی، هوشیاری، تعامل اجتماعی و مثبت‌اندیشی.

نتایج نشان داد که زنان نسبت به علائم بیماری حساس‌تر بودند. این تفاوت کوچک، اما از نظر آماری معنادار بود و به محققان کمک کرد تا ارزیابی کنند که آیا فرد پذیرای ارتباط، راضی یا خسته است.

محققان دو دلیل احتمالی برای این پدیده پیشنهاد کردند:

نقش زنان به عنوان مراقب، که در آن تشخیص سریع علائم بیماری در کودکان خردسال بسیار مهم است.

تمایل زنان به اجتناب از عفونت‌ها به دلیل دوره‌های ضعف ایمنی در دوران باروری، از جمله بارداری و قاعدگی.

نویسندگان به محدودیت‌های مطالعه، از جمله استفاده از نمونه دانشجویی و عدم تجزیه و تحلیل سایر علائم پاتولوژیک مانند صدا و حرکات بدن، اشاره کردند. با این حال، آنها تأکید کردند که این یافته‌ها راه‌های جدیدی را برای درک تفاوت‌های جنسیتی در تشخیص علائم بیماری باز می‌کند.

این مطالعه در مجله *تکامل و رفتار انسان* منتشر شده است.

منبع: Naukatv.ru

