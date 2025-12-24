باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان رضایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر و در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی این استان اظهار کرد: این همایش به ابتکار استاندار بوشهر و با حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد و بیانگر عزم جدی استان در مسیر توسعه انرژی‌های پاک است.

وی با اشاره به شرایط تأمین برق در تابستان ۱۴۰۳ افزود: تابستان گذشته با وجود فشار‌های واردشده به شبکه برق و زحمات فراوان دولت، با همکاری مردم و مدیریت مناسب مصرف، پشت سر گذاشته شد، هرچند در برخی مقاطع ناملایماتی برای مشترکان برق ایجاد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار این شرایط و عبور کم‌تنش از تابستان ۱۴۰۵، وزارت نیرو اجرای ۱۴ مگاپروژه عظیم را در دستور کار قرار داده که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، یکی از مهم‌ترین محور‌های آن است.

رضایی با بیان اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان بوشهر رشد چشمگیری داشته است، گفت: این ظرفیت که پیش‌تر حدود چهار و نیم مگاوات بود، امروز به ۷۰ مگاوات رسیده و طی دو هفته آینده به ۱۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد و تا پایان سال جاری به ۱۶۰ مگاوات خواهد رسید.

وی تأکید کرد: دولت مصمم است عقب‌ماندگی‌های ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در دهه‌های گذشته را به‌صورت جهشی جبران کند، اما تحقق کامل این هدف بدون همراهی مردم و مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به نهضت ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد: بهینه‌سازی به هیچ وجه به معنای کم‌مصرف‌کردن یا کاهش رفاه خانوار‌ها نیست، بلکه به معنای مصرف صحیح انرژی با استفاده از تجهیزات استاندارد و کارآمد است تا ضمن حفظ سطح رفاه، مصرف انرژی کاهش یابد و منابع بیشتری به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص داده شود.

رضایی با اشاره به حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یادآور شد: حداکثر حمایت‌های ممکن در چارچوب اختیارات دولت، بر اساس پیشنهاد‌ها و مطالبات سرمایه‌گذاران این حوزه، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند تمام برق تولیدی خود را مصرف کرده یا آن را به هر مشترکی با قیمت توافقی واگذار کنند و وزارت نیرو نیز از طریق شبکه سراسری برق کشور، انتقال این انرژی را تضمین می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو همچنین از توسعه بازار بورس سبز انرژی خبر داد و گفت: بازار برق سبز در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ رشدی حدود ۱۹۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و دولت با مصوبات اخیر، تضمین تقاضا و عمق‌بخشی به تابلوی سبز بورس انرژی را در دستور کار قرار داده که این مصوبات در مرحله نهایی ابلاغ قرار دارد.

وی عنوان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو، نقش مهمی در پایداری شبکه برق، حمایت از تولید، و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد داشت.