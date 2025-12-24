شهردار منطقه ۱۲ تهران، ماجرای تخریب خانه تاریخی امین لشکر را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری تهران با هدف احیا و بازآفرینی ساختمان قاجاری امین لشکر، اقدام به تملک آن کرده و این عمارت اکنون ملک شهرداری است.

آیینی گفت: شهرداری عمارت امین لشکر را برای احیا خریده و در برنامه دارد تا با ترکیب امارت امین لشکر و عمارت کناری آن که یک مجموعه فرهنگی مذهبی است، کوچه برازجانی را احیا کند.

وی افزود: ما منتظر بودیم سند به نام شهرداری صادر شود تا کار مرمت را به شرکت توسعه فضای فرهنگی بسپاریم، همانطور که بنا‌های میراثی دیگری نظیر سرای کاظمی، حمام نواب و خانه دبیرالملک را احیا کرده‌ایم.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: به علت ایجاد کلونی معتادان در محل خانه تاریخی امین لشکر یکی از نهاد های جمع آوری معتادان از شهرداری ناحیه تقاضای لودر می‌کند تا چادر‌های معتادین را جمع‌آوری کند و لودر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی گفت: به جز راننده لودر هیچ‌کس از شهرداری در صحنه حضور نداشته است.

آیینی گفت: نیروهای نهاد جمع‌آوری معتادان وارد خانه می‌شود و چند معتاد را بیرون می‌کند و به راننده می‌گوید: این دیوار را تخریب و صاف کن که اینجا معتادی دیگر حضور پیدا نکند.

شهردار منطقه ۱۲ تهران تأکید کرد که شهرداری بلافاصله پس از مطلع شدن از موضوع، با تماس با میراث فرهنگی، کار را متوقف کرده و اظهارات و گزارش کامل را تهیه و برای رسیدگی به دادستانی ارسال کرده است. 

وی گفت: هرکسی که کوتاهی یا قصوری داشته باشد، قطعاً برخورد قانونی با او صورت خواهد گرفت.

شهردار منطقه ۱۲ اعلام کرد که با وجود این رخداد، شهرداری تصمیم گرفته است تا از این اتفاق به‌عنوان فرصتی برای سرعت بخشیدن به اقدامات مرمتی استفاده کند.

