باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان به مصاف هم رفتند و آبی‌های ایران توانستند این تیم را ۳ بر صفر شکست دهند و به مرحله حذفی آسیا صعود کنند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده، سعید سحرخیزان

ترکیب المحرق:

محمد جعفر، ولید الهیام، امین بنادی، محمد الحردان، صوفیان محروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البنا، عبدالله الخلوسی، جونینو و رزنده

دقایق حساس بازی:

نیمه اول

بازی دو تیم از ساعت ۱۹:۳۱ آغاز شد.

دقیقه ۱: بازیکنان استقلال اولین حمله را روی دروازه المحرق تدارک دیدند که داور آفساید سحرخیزان را اعلام کرد.

دقیقه ۵: دیارا با حرکت انفرادی خود با محوطه جریمه استقلال نفوذ کرد و پس از، دریبل آشورماتوف اقدام به شوت زنی کرد که آدان به سختی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸: بازیکنان المحرق بار دیگر به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که شوت محکم بازیکن این تیم را آدان به سختی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۱۳: امیرمحمد رزاقی‌نیا بیرون محوطه جریمه المحرق صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: روی پاس صالح حردانی، اسماعیل قلی‌زاده با تکل خوب خود موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۲۲: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ یک از دو تیم حمله‌ای را تدارک ندیده‌اند.

دقیقه ۲۴: ضربه جونیور با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

بازیکنان استقلال در نیمه اول بار‌ها به تصمیمات داور اعتراض کردند.

دقیقه ۴۱: بازیکنان استقلال از سمت راست توپ را به محوطه جریمه المحرق ارسال کردند که ضربه سر سعید سحرخیزان از دقت کافی برخوردار نبود و دروازه‌بان المحرق توپ را در اختیار گرفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

نیمه دوم

نیمه دوم این بازی از ساعت ۲۰:۳۴ آغاز شد.

دقیقه ۵۲: شوت زمینی سوفیان محروقی به شکل خطرناکی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۶: بازیکنان دو تیم بر سر توپ درگیر شدند که داور به سود استقلال اعلام خطا کرد.

دقیقه ۵۷: شوت بیرون محوطه جریمه حسین گودرزی از بالای دروازه المحرق به بیرون رفت.

دقیقه ۶۰: ولید مدافع المحرق به دلیل خطا روی سحرخیزان کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد.

دقیقه ۶۲: رودریگز از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او خطرناک از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۷۰: جونیور در بین بازیکنان استقلال توپ را جلو آورد و در نزدیکی محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او در چهارچوب دروازه استقلال نبود.

دقیقه ۸۱: داکنز نازون موفق شد در موقعیتی تک به تک گل دوم را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۸۶: یاسر آسانی با شوتی زیبا با پای چپ موفق شد گل سوم را برای استقلال به ثمر برساند.

در نهایت این بازی با برتری ۳ بر صفر استقلال خاتمه یافت.