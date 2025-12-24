تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین امشب به مصاف هم رفتند و آبی‌های ایران موفق شدند با شکست حریفشان، به مرحله حذفی آسیا صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان به مصاف هم رفتند و آبی‌های ایران توانستند این تیم را ۳ بر صفر شکست دهند و به مرحله حذفی آسیا صعود کنند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده، سعید سحرخیزان

ترکیب المحرق:

محمد جعفر، ولید الهیام، امین بنادی، محمد الحردان، صوفیان محروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البنا، عبدالله الخلوسی، جونینو و رزنده

دقایق حساس بازی:

نیمه اول

بازی دو تیم از ساعت ۱۹:۳۱ آغاز شد.

دقیقه ۱: بازیکنان استقلال اولین حمله را روی دروازه المحرق تدارک دیدند که داور آفساید سحرخیزان را اعلام کرد.

دقیقه ۵: دیارا با حرکت انفرادی خود با محوطه جریمه استقلال نفوذ کرد و پس از، دریبل آشورماتوف اقدام به شوت زنی کرد که آدان به سختی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸: بازیکنان المحرق بار دیگر به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که شوت محکم بازیکن این تیم را آدان به سختی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۱۳: امیرمحمد رزاقی‌نیا بیرون محوطه جریمه المحرق صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: روی پاس صالح حردانی، اسماعیل قلی‌زاده با تکل خوب خود موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۲۲: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ یک از دو تیم حمله‌ای را تدارک ندیده‌اند.

دقیقه ۲۴: ضربه جونیور با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

بازیکنان استقلال در نیمه اول بار‌ها به تصمیمات داور اعتراض کردند.

دقیقه ۴۱: بازیکنان استقلال از سمت راست توپ را به محوطه جریمه المحرق ارسال کردند که ضربه سر سعید سحرخیزان از دقت کافی برخوردار نبود و دروازه‌بان المحرق توپ را در اختیار گرفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

نیمه دوم

نیمه دوم این بازی از ساعت ۲۰:۳۴ آغاز شد.

دقیقه ۵۲: شوت زمینی سوفیان محروقی به شکل خطرناکی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۶: بازیکنان دو تیم بر سر توپ درگیر شدند که داور به سود استقلال اعلام خطا کرد.

دقیقه ۵۷: شوت بیرون محوطه جریمه حسین گودرزی از بالای دروازه المحرق به بیرون رفت.

دقیقه ۶۰: ولید مدافع المحرق به دلیل خطا روی سحرخیزان کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد.

دقیقه ۶۲: رودریگز از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او خطرناک از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۷۰: جونیور در بین بازیکنان استقلال توپ را جلو آورد و در نزدیکی محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او در چهارچوب دروازه استقلال نبود.

دقیقه ۸۱: داکنز نازون موفق شد در موقعیتی تک به تک گل دوم را برای استقلال به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۸۶: یاسر آسانی با شوتی زیبا با پای چپ موفق شد گل سوم را برای استقلال به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در نهایت این بازی با برتری ۳ بر صفر استقلال خاتمه یافت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال تهران ، فوتبال
خبرهای مرتبط
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
میزبانی استقلال در مشهد منتفی می‌شود؟
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد
اعلام اسامی داوران ۵ بازی هفته پانزدهم لیگ برتر
زمان بازگشت دو استقلالی به تمرینات مشخص شد
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
استقلال - المحرق؛ مسیر صعود آبی پوشان از بحرین می‌گذرد
پیام جدید رامین رضاییان در فضای مجازی
برنامه رقابت‌های مهم ورزشی چهارشنبه سوم دی ماه
کمپین بحرینی‌ها برای رویارویی با استقلال ایران؛ «بیایید ورزشگاه را پُر کنیم»
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار با المحرق بحرین
درخواست صدور دستور موقت برای استقلال در CAS رد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
استقلال جبران کرد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
این استقلال رو دوست دارم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۰۳ دی ۱۴۰۴
عجب تیتری
تراکتور بهترین تیم های آسیا رو می‌بره اینا تیم بحرین رو بزور بردنو تیم دوم صعود کردن بعدا عجب تیتری میزنید
۱۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
yaser
۲۱:۵۹ ۰۳ دی ۱۴۰۴
تبریک به هواداران عزیز استقلالی و ارزوی موفقیت برای تیم سپاهان و استقلال در مراحل بعدی بازیهای اسیایی .. از طرف تراکتوریاا
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۰۳ دی ۱۴۰۴
شب دازه
۱۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۲۸ ۰۳ دی ۱۴۰۴
دمتون گررررم
۲
۱۱
پاسخ دادن
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
آخرین اخبار
بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص اجرای مقررات در بازی‌ها
رکورد جدید روزبه چشمی در استقلال + عکس
رنکینگ تیراندازان در پایان سال ۲۰۲۵/ جوهری‌خو چهارم و رستمیان ششم آسیا
دو مدافع از لیگ جزیره در رادار بارسلونا
واکنش رسانه‌های بحرینی به شکست سنگین المحرق برابر استقلال
استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال برابر المحرق بود/ تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کند
آلومینیوم اراک به دنبال انتقام از قوهای سپید انزلی
شعارها علیه من هدفمند بود/ ماندنم در پرسپولیس منافع افراد را ضمانت نمی کرد
برد تیم ملی فوتبال الجزایر با یک ستاره مقابل سودان
مدیر عامل باشگاه تراکتور: رأی کمیته انضباطی یک‌طرفه و بی‌سابقه است
منطقه آزاد قشم قهرمان تور ملی ساحلی زنان شد
فولاد سیرجان صدرنشین ماند
تداوم تعقیب و گریز گیتی پسند و مس سونگون
جلسه ویژه اوسمار و حدادی برای تقویت پرسپولیس در نیم فصل دوم
استقلال ۳ - ۰ المحرق/ شاگردان ساپینتو گل کاشتند
دعوت از ۱۲ ورزشکار به اردوی تیم ملی پاراوزنه‌برداری