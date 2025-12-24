دو تفاهم‌نامه همکاری در حوزه توسعه بسکتبال، روز چهارشنبه با حضور استاندار کردستان، میان استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان استان و هیأت بسکتبال کردستان با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در محل استانداری به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  بر اساس نخستین تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذار بخش خصوصی با تسهیل‌گری استانداری کردستان و همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان، در راستای شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر و نخبگان بسکتبال استان، نسبت به تأسیس آکادمی تخصصی بسکتبال با عنوان «ناروپرکاس» در سنندج اقدام خواهد کرد. این آکادمی در مرحله نخست فعالیت خود در بخش پسران راه‌اندازی شده و در ادامه، بخش دختران نیز به آن افزوده خواهد شد.

همچنین مطابق دومین تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به‌منظور ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران، استعداد‌ها و منتخبین بسکتبال استان، مسابقات بین‌المللی و چندجانبه بسکتبال را از بهار سال ۱۴۰۵ به میزبانی استان کردستان برگزار خواهد کرد.

این تفاهم‌نامه‌ها گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای سطح فنی بسکتبال استان و تقویت حضور کردستان در رویداد‌های ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

