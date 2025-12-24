پاس گرگان در دیداری حساس برابر مهرگان نور مازندران، بازی را ۳ بر دو واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - دیدار دو تیم مهرگان نور (دو برد، هفت امتیاز و رتبه یازدهم) و پاس گرگان (دو برد، هشت امتیاز و رتبه نهم) یکی دیگر از مسابقه‌های هفته هشتم لیگ برتر مردان بود که از ساعت ۱۶ در سالن امام خمینی (ره) شهر نور آغاز شد.

مهرگان در ست اول این مسابقه نتیجه را ۲۰ بر ۲۵ واگذار کرد، اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا این رقابت در ست شماری یک بر یک برابر شود.

در ست سوم تیم پاس گرگان برتری خود را به حریف دیکته کرد و ۲۵ بر ۱۸ میزبان خود را شکست داد و در ست شماری دو بر یک پیش افتاد.

بازیکنان مهرگان به رغم این‌که در میانه ست چهارم از میهمان خود عقب بودند، موفق به شکست پاس با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ شدند تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

ست پنجم این دیدار با امتیاز ۱۵ بر ۱۲ به سود مهرگان به پایان رسید تا جدال تیم‌های شمالی کشور سه بر دو به نام نور ثبت شود.

باخت پاس گرگان برابر مهرگان نور مازندران
