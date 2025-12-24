استاندار قزوین با اشاره به جایگاه نخست استان در اجرای نهضت ملی مسکن، گفت: میزان پیشرفت فیزیکی این طرح در قزوین از ۳۴ درصد در ابتدای کار دولت به ۷۴ درصد افزایش یافته و در این حوزه نیز پیشتاز کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای مسکن استان قزوین گفت: قزوین در حوزه اجرای نهضت ملی مسکن عملکرد کمنظیری داشته و با اختلاف در جایگاه نخست کشور قرار دارد به گونهای که میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها به مرز ۷۴ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه این روند نشاندهنده تلاش منسجم مجموعه دستگاههای اجرایی استان و نهادهای مرتبط است، افزود: اقدامات انجام شده در حوزه مسکن استان قابل دفاع بوده و کارهای خوبی در بخشهای مختلف از جمله ساخت، تامین زمین، زیرساختها و هماهنگی بین دستگاهی به ثمر نشسته است.
استاندار قزوین با اشاره به وجود برخی چالشها در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: با وجود پیشرفتهای حاصل شده، همچنان دو تا سه مساله اساسی وجود دارد که بایستی برای رفع آن تصمیمگیری و مدیریت جدی صورت بگیرد.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین بیان کرد: امروز نیز تعدادی از تعاونیهای مسکن گلایه و مطالباتی را مطرح کردند که موارد یاد شده لازم است به صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود برخی تجمعات و اعتراضات احتمالی ناشی از کدام مشکلات و در چه بخشهایی هستند.
نوذری، یکی از نقاط قوت طرح مسکن در استان قزوین را پایینتر بودن هزینه ساخت نسبت به میانگین کشوری دانست و یادآور شد: در حال حاضر هزینه ساخت هر واحد نهضت ملی مسکن به ازای هر متر مربع حدود ۱۰۵ میلیون ریال برآورد شده که این موضوع به نفع متقاضیان و اقشار هدف طرح نهضت ملی مسکن است.
وی با اشاره به تعهدات استان در سطح ملی، افزود: در حضور وزیر راه و شهرسازی قول دادیم که پروژههای آماده را در زمان مقرر به بهرهبرداری برسانیم و در حال حاضر نیز افتتاح طرحهای نهضت ملی مسکن براساس برنامههای از پیش تعیین شده انجام میشود.
استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت تسریع در تامین منابع مالی این حوزه، تصریح کرد: طرحهایی که برای افتتاح در دهه فجر سال جاری برنامهریزی شده بایستی هرچه سریعتر از تسهیلات بانکی برخوردار شوند تا موانع مالی مانع بهرهبرداری به موقع آنها نشود.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعه شورای مسکن استان موظف هستند با هماهنگی کامل، فرآیند پرداخت تسهیلات، تکمیل زیرساختها و رفع موانع اداری را به طور جدی دنبال کنند تا وعدههای داده شده به مردم محقق شود و پروژهها نیز در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
نوذری تاکید کرد: اولویت مدیریت استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام، پاسخگویی شفاف به مطالبات متقاضیان و حفظ جایگاه برتر قزوین در اجرای نهضت ملی مسکن در سطح کشور است.
هشدار بانک مسکن قزوین درباره پیامدهای مالی مراجعه نکردن متقاضیان
غدیر کلهر مدیر شعب بانک مسکن قزوین با اعلام آمادهسازی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی برای فروش اقساطی، نسبت به پیامدهای مالی و حقوقی عدم مراجعه بخشی از متقاضیان هشدار داد و خواستار ورود جدی شورای مسکن استان و تقویت اطلاع رسانی عمومی در این زمینه شد.
وی اضافه کرد: پیشنویس قراردادها به دفترخانه ارسال شده و پس از ثبت رسمی، مجددا به بانک بازمیگردد که به این ترتیب حدود ۱۰ هزار و ۵۰ واحد از منظر بانکی تعیین تکلیف شدهاند.
این مسئول بیان کرد: در پروژههایی که قرارداد آنها منعقد و سهم شرکتها به طور کامل پرداخت شده، در مجموع پنج هزار و ۶۷۶ واحد مسکونی آماده فروش اقساطی و بهرهبرداری هستند.
کلهر ادامه داد: از این تعداد، سه هزار و ۶۶۸ واحد به بانک معرفی شدهاند، اما متاسفانه ۲ هزار و هشت واحد هنوز از سوی متقاضیان به بانک معرفی نشدهاند.
این مسئول با اشاره به وضعیت فروش اقساطی واحدهای معرفیشده، تاکید کرد: از میان واحدهایی که به بانک معرفی شدهاند، حدود یک هزار و ۹۵۷ واحد وارد مرحله فروش اقساطی شده، اما یک هزار و ۷۱۱ واحد با وجود آماده بودن، به دلیل عدم مراجعه متقاضیان بلاتکلیف مانده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین با هشدار نسبت به تبعات این وضعیت، اظهار کرد: عدم مراجعه متقاضیان منجر به افزایش سود مشارکتی، تعلق وجه التزام و کاهش دوره فروش اقساطی میشود و در نهایت نیز برای متقاضیان و هم برای شرکتهای مجری بدهی ایجاد خواهد شد که این مساله میتواند ارایه خدمات بانکی را با مشکل مواجه کند.
وی با تاکید بر لزوم ورود جدی دستگاههای مسوول، تاکید کرد: بایستی با استفاده از ظرفیت اطلاعرسانی، متقاضیان نسبت به عواقب عدم مراجعه به بانک آگاه شوند، با وجود آماده تحول بودن واحدهای مسکن، بانک نیز آمادگی کامل برای همکاری را دارد، اما مراجعه نکردن متقاضییان، روند کار را مختل کرده است.
کلهر، به طرح ۴۶۰ واحدی ارتش اشاره کرد و گفت: این پروژه که حدود ۱۵ سال از آغاز آن در قالب مسکن مهر میگذرد، اکنون نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین، بیان کرد: پیشنهاد بانک این است که با تسویه نقدی تسهیلات مسکن مهر، امکان تبدیل این پروژه به طرح نهضت ملی مسکن فراهم شود تا بتوانیم حداکثر تا پایان شهریورماه سال آینده، واحدها را به متقاضیان تحویل دهیم.
وی ضمن قدردانی از همکاری اعضای شورای مسکن استان، تاکید کرد: قراردادهای مربوط به این پروژه آماده است و در صورت واریز هزینههای مربوطه، قراردادها قطعی شده و بانک مسکن آماده ارایه خدمات کامل به متقاضیان خود خواهد بود.
