باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهرام همتینژاد، شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر این دانشگاه، با اشاره به روند پژوهشهای بینالمللی کشور گفت: طی سالهای گذشته شاهد کاهش در تعداد این پژوهشها بودیم، اما از سال گذشته این روند نزولی متوقف و مسیر رو به رشد آغاز شده است.
او افزود: نقطه قوت پژوهشهای دانشگاه شیراز، کیفیت بالای مقالات منتشرشده است؛ بهگونهای که با وجود کاهش کمیت، آثار پژوهشگران این دانشگاه در میان ۱۰ درصد برتر جهانی قرار گرفتهاند.
همتینژاد با بیان اینکه از مجموع یکهزار و ۹۰۰ مقاله منتشرشده در دانشگاه شیراز، ۴۷ درصد در رده Q ۱ قرار دارند، تأکید کرد: این آمار نشاندهنده حفظ کیفیت علمی دانشگاه است. وی همچنین از برنامه دانشگاه برای نمایهسازی و بینالمللی کردن نشریات خبر داد و گفت: تاکنون پنج نشریه برای نمایهسازی انتخاب شدهاند و شمار نشریات بینالمللی دانشگاه به ۱۱ خواهد رسید.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: این دانشگاه با عبور از نسلهای اول تا سوم دانشگاهی، اکنون در مسیر دانشگاههای نسل چهار و پنج قرار دارد و بهطور جدی به حل مسائل جامعه میپردازد؛ البته این به معنای کنار گذاشتن علوم پایه و نسلهای پیشین نیست.
او افزود: دانشگاه شیراز در حال حرکت به سمت چرخه تبدیل دانش به ثروت است و با نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان، این هدف را دنبال میکند.
همتینژاد اعلام کرد: میزان تفاهمنامههای پژوهشی دانشگاه در یک سال گذشته دو برابر شده و امیدواریم این توافقها در عمل نیز محقق شوند. وی با اشاره به کمبود تجهیزات دانشگاهی و آزمایشگاهی گفت: با وجود این محدودیتها، بودجه پژوهشی دانشگاه ۷۰ درصد افزایش یافته و گرنتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی نیز رشد ۵۰ درصدی داشته است.
او ادامه داد: تفاهمنامه راهاندازی پردیس علم و فناوری دانشگاه با پارک علم و فناوری شیراز منعقد شده و بهزودی شاهد ایجاد پارک علم و فناوری در دانشگاه خواهیم بود. همتینژاد افزود: دانشگاه شیراز فعالانه به سراغ صنایع میرود و با انعقاد تفاهمنامههای مشترک، ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت میکند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز گفت: برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه، کارگروه ترویج علم تشکیل شده است تا با برگزاری رویدادها، دورههای آموزشی و انتشار کتابچههای علمی، پیوند دانشگاه با عموم جامعه افزایش یابد.
۱۴ کتاب و ۹ محصول فناورانه در دانشگاه شیراز رونمایی شد
در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر و سرآمدان پژوهشی دانشگاه شیراز که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد، ۱۴ عنوان کتاب جدید نشر دانشگاه شیراز رونمایی شد.
این کتابها حاصل فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیاتعلمی و پژوهشگران دانشگاه شیراز بوده و طیف متنوعی از رشتههای علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه را در بر میگیرد.
این کتابها عبارت از تحلیل سیستمها در عمل تالیف مشترک دکتر محمدحسین رونقی و صبا عامری بدشتی، دستور جامع فارسی (جلد ۱، ۲ و ۳) تالیف دکتر جلال رحیمیان، اصول سیستمهای راداری اثر دکتر عباس شیخی، مجتبی رادمهر و دکتر محمدمهدی نایبی، مبانی، اصول و راهبردها در آموزش فراگیر: نوشته دکتر قربان همتی علمدارلو، تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط حاصل کوشش و پژوهش دکتر محمود حیدری، آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات (جلد ۱ و ۲) اثر دکتر سیدحسین افضلی و مکاتبات انگلیسی برای دانشجویان گردشگری و هتلداری نوشته دکتر محبوبه سعادت و فرهنگ دانشفرد است.
از دیگر کتاب های رونمایی شده می توان به من از این خانه پرنور به در نمیروم «شرح حال و خاطرهنویسی» اثر دکتر محمدیوسف نیری، شعر معاصر در آیینه بلاغت بر پایه تشبیه (جلد دوم) تألیف دکتر خیراله محمودی و صغری حیران، مهارتهایی برای استادان و پژوهشگران جوان تالیف دکتر رضا مستوفیزاده قلمفرسا و دکتر نازنین دریانیزاده، هوشمندی کسبوکار دومین اثر معرفی شده از دکتر محمدحسین رونقی با همکاری محمدمهدی امیری، اولئوژل اصول، روشهای تولید و کاربردها اثر دکتر محمدتقی گلمکانی و دکتر سیده نصیره علوی، مجموعه شش جلدی گوهرشناسی، مبانی شناسایی و ارزیابی گوهرسنگها: تالیف دکتر بیژن اعتمادی و راهکارهای بهبود عملکرد تولید مثل و ایمنی در ماهیان پرورشی: اثر دکتر آریا وزیرزاده و دکتر مسلم باقری اشاره کرد.
علاوه بر این، ۹ مورد از تازهترین دستاوردهای فناورانه دانشگاه شیراز با حضور معاون رئیسجمهور رونمایی شد.
از این شمار، پنج محصول هستههای نوآور مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی و چهار محصول شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شیراز رونمایی شد.
این محصولات که حاصل مسیری سخت و پرچالش در چرخه نوآوری بودهاند، نمادی از تکیه بر دانش بومی و تلاش مجدانه فعالان این اکوسیستم جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور هستند.
همچنین از مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان که با تکیه بر تخصص داخلی به تولید محصول پرداختهاند، تجلیل شد.
این محصولات عبارتند از:
۱. بهمن احمدی (مدیرعامل پردازش راز ایمن ارم): رونمایی از سامانه کمک به تشخیص بیماریهای قلبی با استفاده از هوش مصنوعی.
۲. دکتر روزبه اعیانی (مدیرعامل برهان فناوران ایرانیان): ارائه دستگاه بالانس روتورها با دقت فوقالعاده ۰۱/ (احتمالاً ۰.۰۱).
۳. دکتر راضیه پروانه (مدیرعامل کیمیا پژوهان ناژو): توسعه بسته تخصصی افزایش طول عمر گلهای شاخهبریده.
۴. فاطمه لکزاده (مدیرعامل پردازشگران زبان ویرا): معرفی سامانه ارزیابی نگارش و ویرایش پایاننامهها، با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایستاک).
دانشگاه شیراز دارای یک مرکز رشد، دو مرکز نوآوری تخصصی و دو شتابدهنده است و درحال حاضر، بیش از ۸۰ شرکت، هستۀ فناور، شرکت دانشبنیان و استارتآپ در مراکز وابسته به دانشگاه شیراز، ازجمله مراکز نوآوری تخصصی (مهندسی و علوم انسانی)، شتابدهندهها (هاب و کوانتوم)، مرکز رشد، پردیس علم و فناوری (ساختمان جهانپارس) و دهکدۀ فناوری دامپزشکی مشغول فعالیت هستند.
مرکز رشد فناوری دانشگاه شیراز نیز محیطی پویا است که در آن نوآوری، پژوهش و کارآفرینی به هم میپیوندند؛ این مرکز با هدف تبدیل ایدهها به راهکارهای اثربخش در قالب کسبوکارهای نوپا و واحدهای تحقیق و توسعه، از دانشجویان، پژوهشگران، استارتآپهای نوپا و شرکتهای نوآور در مسیر توسعه کسبوکارهای فناورانهای که به نیازها و چالشهای دنیای واقعی پاسخ میدهند، حمایت میکند.
در این آیین همچنین پنج تفاهم نامه پژوهشی دانشگاه شیراز به صورت نمادین به امضا رسید که جمع مبلغ این تفاهم ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.
رئیس دانشگاه شیراز گفت: انتظارات از جامعه دانشگاهی بسیار زیاد است؛ ارتقای سطح علمی کشور، حل مشکلات جامعه، تربیت نیروی خلاق و نخبه و آینده نگری و رصد تحولات جهانی و حل مشکلات اشتغال و آسیب اجتماعی برخی از این انتظارات است.
علیرضا افشاری فر ادامه داد: برآورده کردن این انتظارات نیازمند الزاماتی درونی و بیرونی است.
او گفت: الزامات درون دانشگاهی برنامه ریزی شده تا گام هایی برداریم اما بدون حمایتهای بیرونی رسیدن به این مهم امکان پذیر نیست.
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به برخی مشکلات معیشتی اساتید، ادامه داد: میزان حقوق اعضای هیات علمی زیبنده یک عضور هیات علمی دانشگاه شیراز نیست.
او حل مشکلات معیشتی و رفاهی اعضای هیات علمی را ضروری دانست.
این مراسم با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و با اهدای جایزه «بانوی علم ایران» به پژوهشگران برتر دانشگاه شیراز برگزار شد.