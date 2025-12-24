اعتبار مرحله دوم از اجرای طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک ۴ و ۵ به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اعتبار طرح یسنا (طرح ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر ۲ سال) برای سرپرستان خانوار‌های مشمول در دهک‌های ۴ و ۵ شارژ شد.

در این مرحله مبلغ اعتبار تخصیص یافته برای هر خانوار ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این مرحله علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول کالابرگ، امکان تهیه ۲ قلم کالای تکمیلی نیز فراهم شده که شامل میوه و سبزیجات و پوشک می‌شود.

در این طرح ۱۳ فروشگاه زنجیره‌ای و بیش از ۳۳۰ هزار فروشگاه خرد امکان عرضه کالا‌های مشمول کالابرگ در طرح یسنا را به خانوار‌های ذیل این طرح عرضه می‌کند.

روش‌های استعلام موجودی طرح یسنا شامل اپلیکیشن «شما»، بازوی کالابرگ در پیام‌رسان داخلی «بله» و شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع» است.

تبادل نظر
