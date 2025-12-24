آتش‌سوزی مهیب در یکی از واحد‌های تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با حضور سریع آتشنشانان و نیرو‌های امدادی اطفا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -از سحرگاه امروز، آتش‌ مهیبی در یکی از واحد‌های تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان شعله‌ور شد که با حضور سریع آتشنشانان و نیرو‌های امدادی اطفا شد و همین اینک لک گیری این آتش سوزی در حال انجام است. 

حادثه آتش سوزی واحد تولید چمدان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اعزام شش دستگاه خودروی آتشنشانی شامل دو دستگاه از شهرداری قم، یک دستگاه از شهرداری سلفچگان، یک دستگاه از شهرک صنعتی سلفچگان و دو دستگاه از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، با حضور بیش از ۱۵ آتشنشان مهار شد. 

میزان خسارت وارده، علت و تعداد حادثه دیدگان  متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

